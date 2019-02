FBI verifică dacă conversaţiile dintre o admiratoare minoră şi cântăreţul Ryan Adams reprezintă faptă penală

FBI verifică dacă conversaţiile dintre o admiratoare minoră şi cântăreţul american Ryan Adams reprezintă faptă penală, potrivit unui reprezentant al anchetatorilor, citat de The New York Times, scrie news.ro.

Fanul, identificat doar ca "Ava", avea între 14 şi 16 ani atunci când, într-o discuţie pe Skype, Adams s-a dezbărcat. Fata este una dintre mai multe femei care îl acuză pe cântăreţ de comportament sexual nepotrivit în articolul publicat, miercuri, de The Times.

Prin intermediul avocatului său, Andrew B. Brettler, Adams a negat că "ar fi avut conversaţii online nepotrivite cu cineva despre care ştia că este minor". Joi, Brettler a declarat pentru NYT că artistul nu a fost contactat de anchetatori.

The New York Times a precizat că agenţi FBI de la biroul din New York au început o investigaţie penală, citând un oficial care nu a vrut să fie identificat. Agenţii de la departamentul Crimes Against Children o vor interoga pe femeie şi vor încerca să obţină textele mesajelor şi orice alte dovezi. Reprezentanţi ai FBI nu au răspuns solicitării revistei Variety pentru precizări.

Legea federală interzice exploatarea copiilor sub 18 ani, definind drept violator orice persoană care convinge şi determină un minor să vadă imagini cu conţinut sexual explicit. Mai mulţi experţi au susţinut că această chestiune pune problema dacă adultul ar fi fost înşelat de minor cu privire la vârsta lui în urma conversaţiilor pe care le-au avut online.

Adams şi fata, numită "Ava", ar fi schimbat mai mult de 3.000 de mesaje cu tentă sexuală, pe Twitter şi pe Skype, când ea avea 15 şi 16 ani, potrivit articolului din NYT. Conform sursei citate, Adams ar fi întrebat-o de mai multe ori ce vârstă are, ea a minţit uneori, alteori nu a răspuns, dar niciodată nu i-a dovedit ce vârstă are.

Legile cu privire la comunicarea cu tentă sexuală cu un minor variază de la stat la stat. Ava a trăit în Ohio în acea perioadă, unde este considerată infracţiune să soliciţi, să schimbi sau să deţii orice fel de imagini cu persoane sub 18 ani în ipostaze intime. În New York, unde Adams a locuit în perioada în care schimbau mesaje, vârsta limită pentru această infracţiune era de 17 ani.

Ryan Adams anunţase că anul acesta va lansa trei albume. Primul, "Big Colors", urma să fie lansat pe 19 aprilie, dar "este amânat" ca urmare a situaţiei sale juridice. Magazinele de discuri au început să fie notificate de joi seară de Universal Music Group că lansarea albumului a fost amânată.