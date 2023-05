FCSB - RAPID: Adrian Mutu le dă peste nas celor de la FCSB, chiar în timpul conferinţei de presă. Ce spune despre întâlnirile directe cu trupa lui Becali

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sâmbătă seara, în conferinţa de presă de după victoria cu 5-1 din derby-ul cu FCSB, că este bucuros de faptul că a câştigat 3 din cele 4 partide jucate în actualul sezon cu formaţia roş-albastră, scrie Agerpres.

"Victoria e victorie, până la urmă nu contează scorul. El contează doar pentru suporteri. Nu m-a surprins rezultatul final... sincer, m-a surprins FCSB pentru că am văzut cei mai buni jucători ai lor în teren. Nu mă aşteptam ca Olaru sau Coman să joace azi, mai ales că sunt în vizorul echipei naţionale. Dar acum, după acest 5-1, mă bucur că au jucat. Pentru că altfel ar fi spus că nu au fost ei şi de aia am câştigat. Mă bucur că din 4 meciuri cu FCSB, am câştigat de 3 ori. Eu ăsta cred că e lucrul cel mai interesant. De când sunt la Rapid am pierdut o singură dată. Nu ştiam că Ioan Andone a fost atunci... (n.r. - la precedentul meci FC Rapid - FCSB încheiat 5-1 în 2010) Aşa poate trebuia să se termine acum 6-1, ca să fiu eu primul... păcat că s-a ratat acolo pe final. Însă victoria rămâne victorie.", a spus Mutu.

"Mă bucur că am încheiat campionatul cu o victorie împotriva rivalei noastre. Meritam pe undeva pentru că pentru noi a fost un campionat foarte bun, mai ales sezonul regulat. Însă în play-off au fost şi momente în care ne-am văzut şi limitele. Suntem în creştere ca echipă şi anumite lucruri trebuie îmbunătăţite. Dar anul a fost foarte bun, ne-am îndeplinit obiectivul de a ne califica în play-off. Cred că Rapid e pe o traiectorie bună, a fost doar al doilea an în Liga I de la revenire. Am urcat încă o treaptă sezonul ăsta şi sper să mai urcăm una şi în următorul", a adăugat el.

Antrenorul le-a mulţumit jucătorilor pentru sacrificiu şi pentru ceea ce au realizat în actualul sezon. "Mă bucur că băieţii mei au jucat cu entuziasm, cu orgoliu, au jucat pentru suporterii noştri. Un derby rămâne derby, chiar dacă el nu modifică pe undeva clasamentul. Pentru că rivalitatea e foarte mare, s-a văzut asta. Le mulţumesc băieţilor pentru sacrificiu şi pentru că am încercat să trecem mereu peste limitele noastre. La Rapid e presiune, sunt de un an şi jumătate şi după această perioadă cu siguranţă experienţa mea ca antrenor este mai mare. Îmi place ideea de a creşte împreună cu această echipă", a explicat Adrian Mutu.

FCSB a fost surclasată de Rapid Bucureşti cu scorul de 5-1 (3-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci considerat în deplasare, în etapa a 10-a (ultima) a play-off-ului Superligii de fotbal.

Rapid a egalat cea mai categorică victorie obţinută în meciurile directe cu roş-albaştrii, din 2010.