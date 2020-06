Federaţia Americană de Tenis mută turneele ATP şi WTA la New York

Federaţia Americană de Tenis (USTA) intenţionează să mute turneele ATP (1.000 de puncte) şi WTA (Premier 5) de la Cincinnati la New York, în baza sportivă în care se desfăşoară US Open, informează New York Times, citat de presa internaţională, potrivit news.ro.

Turneul de la Cincinnati face parte din US Open Series şi USTA doreşte să ţină în acelaşi loc cele două competiţii pentru a reduce cât mai mult deplasarea jucătorilor şi riscul sanitar.

Turneul de la Cincinnati este programat între 15 şi 23 august, iar US Open, din 24 august (calificările) până în 13 septembrie.

Toate competiţiile din circuitele ATP şi WTA sunt suspendate cel puţin până la finalul lunii iulie, din cauza pandemiei de coronavirus.

US Open a rămas singurul grand slam prevăzut să se dispute la datele iniţiale.

Turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, programat iniţial între 24 mai şi 7 iunie, a fost amânat pentru 20 septembrie - 4 octombrie, în timp ce turneul de la Wimbledon a fost anulat.