Federația Neguvernamentală Antidrog: Combaterea nu va fi eficienta fara constientizarea tinerilor asupra riscurilor asociate consumului de droguri

Consumatori de droguri in liceele din Bucuresti?

Federatia Neguvernamentala Antidrog apreciaza ca urmare presiunilor exercitate de catre noi in ultimii doi ani, in raport de Guvern, Ministerul Afacerilor Interne, BCCO si DIICOT in 20 martie 2023, au desfasurat o ampla campanie de combatere a traficului de droguri. Totusi, nu putem sa nu ne intrebam cum a fost posibila reorganziarea retelelor dupa ce in luna februarie 2023 aceleasi institutii fundamentale de lupta impotriva criminalitatii organizate ne anuntau ca au destructurat cea mai mare retea de trafic de droguri din Bucuresti.

Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Romania, Agenția Națională Antidrog incearca din 2020 (trei ani) sa aiba legislatie in materie Strategie, Program de Interes National si Plan de Actiune ( si inca nu sunt toate aplicabile) si dealarii se reorganizeaza in doar 30 zile?

Rugam premierul Romaniei dl. Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Lucian Bode sa inteleaga ca NICIODATA combaterea nu va fi eficienta fara suportul prevenirii si constientizarii tinerilor asupra riscurilor asociate consumului de droguri. Si nu, nu facem prevenire cu politie, combatere cu politie, consiliere cu politie. Domnilor sunt pe segmentul 15-35 ani peste 17% consumatori de droguri, raportat la cifre matematice peste 800.000 consumatori daca ar fi sa interpretam datele populatiei oferite de INS. Realizati ca cei din criminalitatea organizata se "reorganizeaza" in 20-30 zile?

Federatia Neguvernamentala Antidrog isi asuma urmatoarea expresie pe baza multor informatii " NU exista liceu in Bucuresti si unele scoli gimnaziale unde sa nu existe consumatori de droguri ilegale", cu precizarea ca nu in unitatile de invatamant se consuma decat in foarte rare cazuri. Abuzul de medicamente a crescut in randul tinerilor alarmant, aproape s-a triplat. Realizati ca prin ignoranta, prin lipsa de preocupare privind functionarea sistemului antidrog creati potentiali consumatori?

Presedinte

Lazar Gigel