Felix Rache, despre conflictul Firea-Dragnea: Președintele PSD le recomanda și altora să fie atenți la statul paralel, în timp ce el tăia porcii cu SRI și DNA

Felix Rache, strategul de comunicare al Pro România, susține, referitor avertismentul transmit de Liviu Dragnea lui Traian Băsescu în 2014 - "Sa te fereasca Dumnezeu sa intri in gura lui Gabi Firea, ca nu ai cum sa castigi" - că liderul PSD dă sfaturi bune doar pentru altii.

"'Sa te fereasca Dumnezeu sa intri in gura lui Gabi Firea, ca nu ai cum sa castigi', il avertiza Dragnea pe Basescu in 2014.

Si cand te gandesti ca in 2014 Firea nici macar nu era Primarul General al Capitalei, era doar un senator intr-un Parlament cu peste 500 de membri.

Se pare ca Dragnea da sfaturi bune doar pentru altii. E ca doctorul care iti spune sa te lasi de tigari, dar el baga doua pachete pe zi.

Sa ne aducem aminte ca Dragnea le recomandā si altora sa fie atenti la statul paralel, in timp ce el taia porcii cu SRI si DNA in fiecare an.

Vorba aceea: sa faci ce zice Dragnea, nu ce face Dragnea...

PS: Relatia dintre Dragnea si Firea e ca-n bancul cu scorpionul si broscuta.

Scorpionul roaga broscuta sa il treaca lacul. Broscuta Il refuza de teama sa n-o omoare. Scorpionul ii da asigurari ca asta nu se va intampla, pentru ca vor muri inecati amandoi.

La jumatatea lacului, scorpionul o inteapa cu venin pe broscuta. Muribunda, broscuta il intreaba: 'De ce ai facut asta?' Scorpionul: 'Nu m-am putut abtine.'

Acesta e Liviu Dragnea in 2018", scrie Felix Rache pe Facebook.