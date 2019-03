Felix Rache, ironii usturătoare pentru Liviu Dragnea și relația cu Irina

Coordonatorul de comunicare al Pro România, Felix Rache, îl ironizează pe Liviu Dragnea pentru modul în care alege să-și arate public sentimentele față de Irina Tănase.

”La Slobozia, in timp ce in afara sălii oamenii strigau - “Cat de sadic poți sa fii, sa furi bani de la copii”- Liviu Dragnea a ținut sa le aducă aminte celor prezenți ca o iubește pe Irina, dragostea lui. Singurul copil de la care nu poate fi acuzat ca fura banii, ci ca ii da.

E oarecum nostim ca un om de etatea lui sa își declare iubirea pentru o tânăra pe care o răsfață cu mai mult decat pensia medie pe economie.

In țările latine, un astfel de bătrânel poarta numele de Papiciulo, Papi, sinonimele lui Sponsor sau Puriu in limbajul autohton. Știm cu toții ca un bărbat își poate pierde libertatea la Judecătorie sau la Starea Civilă. Pare ca Liviu Dragnea e mai aproape de ofiterul de la Starea Civilă, după declarațiile de dragoste din ultima vreme. Judecătoria mai asteapta putin...

Când te uiti la poza de 8 martie, in care #IrinaIubireaLuiDragnea sta pe scaun, iar Viorica Dancila in picioare, vedem cine este sclava Isaura și cine este stăpâna. Numai ca in aceasta telenovela, mustăciosul din Teleorman , acest Don Leoncio al politicii romanesti, este îndrăgostit de stăpâna, nu de sclava.

Când țara e condusă de un crai trecut, sau dupa poftele Duduiei, sa nu ne mire ca Ștefan Banica Junior, care stie amorul pe de rost, spunea, in concert, zilele trecute, ca avem cel mai prost guvern din ultimii 100 de ani. Dragnea are noroc in dragoste, noroc de noi nu are.”, scrie Felix Rache.