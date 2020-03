Felix Rache: Orban s-a izolat la Vila Lac cu chelneri și mâncare din belșug

Liderul Pro România Buzău, Felix Rache, susține că lipsa de încredere a românilor în premierul Ludovic Orban este justificabilă având în vedere că premierul s-a izolat la Vila Lac cu chelneri și mâncare din belșug.

”Lipsa de incredere in Ludovic Orban este, pana la urma, explicabila.

Sa te izolezi in Vila Lac, cu chelneri si mancare din belsug, se poate explica doar prin faptul ca ciocoii noi sunt la fel ca si cei vechi.

Premierul are in Palatul Victoria un birou prevazut cu toate lucrurile pentru o carantina: pat, dus, comunicatii. Insa, nu e hotel de 5 stele, precum vila de protocol.

Sau poate ca aerul din centrul Bucurestiului e poluat si e mai frumos cu pasarelele de la Vila Lac.

De cate ori il aud pe Orban despre lupta cu COVID -19, imi dau seama ca n-o sa mai ies repede din casa. Virusul o sa isi vada de treaba lui. Doar birocrația românească sa-l mai poata opri... Nu e usor sa fii virus la noi. Iti trebuie dosar cu șină.

Sigura recomandare coerenta a Guvernului roman este sa ne spalam pe maini. De ce nu si pe tot corpul? In fine...

Dar spalatul pe maini nu o sa il scape de taxe si pierderi pe antreprenorul roman. Si nici pe angajatul care nu poate sa isi platesca ratele la banca. Si pe care, ca o ironie, il arunca banca in strada, chiar daca teoretic nu are voie sa paraseasca locuinta.

Un GUVERN incompetent in vremuri de pace, nu poate sa fie altfel in vremuri de criza.”, scrie Felix Rache.