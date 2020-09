Felix Stroe, liderul PSD Constanţa: 'Vom corecta ceea ce trebuie restartat, mergem uniţi înainte'

Liderul PSD Constanţa, Felix Stroe, candidatul formaţiunii politice la Consiliul Judeţean, a declarat, după finalizarea procesului electoral, că rezultatul exit-poll-ului potrivit căruia actualul primar, Decebal Făgădău, a obţinut un scor sub contracandidaţii săi de la PNL şi USR-PLUS arată că "voinţa electoratului a fost pentru dreapta", social-democraţii mergând în continuare în echipă şi "corectând ceea ce trebuie restartat".

"Chiar dacă uneori rezultatele unei competiţii nu convin, trebuie să le accepţi. Astăzi, voinţa electoratului a fost pentru dreapta. (...) Îmi doresc doar atât, ca şi cetăţean al oraşului Constanţa, al judeţului Constanţa, ca cei care au câştigat să îşi onoreze promisiunile", a spus Stroe, potrivit agerpres.ro.

Referitor la aşteptările pe care le are privind candidatura sa la preşedinţia CJ Constanţa, liderul organizaţiei judeţene a PSD a afirmat că speră să fi fost votat, în condiţiile în care le-a prezentat constănţenilor un portofoliu de proiecte consistente pentru judeţ.

"Cu riscul de a fi judecat pentru subiectivism, am convingerea că am prezentat cele mai consistente proiecte pentru judeţ. De aceea mă aştept ca acest portofoliu de proiecte foarte bune şi realiste pentru judeţ să fie votat de către cetăţeni. Dacă nu va fi votat, asta este, va fi viaţă şi după 27 septembrie, mergem înainte, vom avea grijă ca prin reprezentanţii noştri în consiliile locale, cei care au câştigat alegerile să îşi onoreze promisiunile faţă de electorat", a declarat social-democratul.

El a menţionat că are convingerea că Decebal Făgădău este "o opţiune extraordinar de bună" pentru Constanţa şi că, deşi scorul electoral obţinut de acesta nu este cel dorit, PSD merge unit înainte.

"În ceea ce priveşte Partidul Social Democrat, îmi pare rău să îi dezamăgesc pe cei care îşi doresc scandal, sânge pe parbriz, am convingerea că primarul Decebal Făgădău este o opţiune extraordinar de bună pentru municipiul Constanţa. Mergem în continuare în echipă, vom face o analiză, nu în sensul de a face execuţii, vom face o analiză în sensul de a vedea unde am greşit, pentru ce nu am mai întrunit majoritatea opţiunii electorale. Ne vom corecta, vom corecta ceea ce trebuie restartat, mergem uniţi în aceeaşi formulă înainte, ne luăm o săptămână de pauză şi începând cu 6 octombrie, mergem la precampania pentru generale", a declarat Felix Stroe.

Candidaţii PNL şi Alianţei USR PLUS la Primăria municipiului Constanţa, Vergil Chiţac şi Stelian Ion, au obţinut acelaşi procentaj în urma voturilor exprimate, duminică, respectiv 29%, ei fiind urmaţi de candidatul PSD, actualul primar Decebal Făgădău, cu 23,5%, potrivit exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde.