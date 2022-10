Femeie pusă sub control judiciar după ce a condus cu o alcoolemie de 1,06 mg/l

O femeie în vârstă de 43 de ani a fost plasată sub control judiciar după ce a condus maşina având o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, femeia a fost implicată într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, ocazie cu care poliţiştii au constatat că se află sub influenţa alcoolului, informează Agerpres.

"Poliţiştii Biroului Rutier Vaslui, din cadrul Poliţiei Municipiului Vaslui, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au constatat că pe strada Ştefan cel Mare, din municipiul Vaslui, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, în care au fost implicate două autoturisme înmatriculate în judeţele Vaslui, respectiv Iaşi. După ce au procedat la testarea alcooscopică a ambilor conducători auto, aceştia au constatat că unul dintre conducătorii auto, o femeie din localitatea Fereşti, care se deplasa cu autoturismul înmatriculat în Vaslui, avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma probatoriului administrat, femeia de 43 de ani a fost prezentată Judecătoriei Vaslui, care a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile", precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării activităţii infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.