Femeile din Finlanda, campanie de susținere pentru Sanna Martin: poze și videouri în care dansează dezlănțuit la petreceri

Sute de femei finlandeze au postat pe rețelele de socializare filme cu ele dansând și petrecând în sprijinul premierului Sanna Marin. Aceasta a fost implicată într-un scandal după ce a apărut o înregistrare video în care dansa la o petrecere privată, potrivit The Guardian.

Filmele cu femei care dansează și se distrează cu prietenii, postate cu hashtagul solidaritate cu Sanna, au apărut după ce premierul s-a confruntat cu critici privind comportamentul său atunci când au apărut două videoclipuri în care cântă și dansează la o petrecere cu prietenii și un altul în care se distrează într-o sală VIP a unui cunoscut club din Helsinki, informează Mediafax.

Afirmațiile referitoare la consumul de droguri la petrecere au fost respinse de prim-ministru, care a declarat că a făcut un test antidrug, al cărui rezultat va fi făcut public.

Opoziția a acuzat-o pe Sanna Marin, în vârstă de 36 de ani, că nu îşi respectă atribuţiile de prim-ministru şi oferă exemple de comportament social negativ.

Sanna Marin s-a apărat spunând că nu a făcut altceva decât „să danseze, să cânte, să-și îmbrățișeze prietenii și să bea alcool”. „Sper ca în anul 2022 să fie acceptat faptul că până și factorii de decizie dansează, cântă și merg la petreceri”, a declarat Marin.

În replică, sute de femei au postat propriile videoclipuri în care dansează și beau și o susțin.

Wir sollten sowieso mehr tanzen. Frauen in Finnland posten Partyvideos von sich und taggen Premierministerin Sanna Marin and I think thats beautiful ❤️#solidaritywithsanna https://t.co/KqZ77hm6gx