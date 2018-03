Festivalul 'Cerbul de Aur', organizat la sfârşitul lunii august sau începutul lunii septembrie

Festivalul Internaţional 'Cerbul de Aur' va fi organizat anul acesta la Braşov cel mai probabil la sfârşitul lunii august sau începutul lunii septembrie, se arată într-un comunicat emis, vineri, de Primăria Braşov, citează AGERPRES.

Citeşte şi: S-A AFLAT! Pensii FABULOASE pentru foştii ofiţeri din SRI: Sute de MILIOANE, scoase din bugetul de stat

Potrivit documentului, la sediul primăriei a avut loc o întâlnire privind organizarea festivalului la care au participat preşedintele director general al TVR, Doina Gradea, managerul proiectului 'Cerbul de Aur 2018', Cristian Zgabercea, primarul George Scripcaru şi cei doi viceprimari, Mihai Costel şi Laszlo Barabas.



"Conducerea TVR a dorit să avem această discuţie de principiu, să vadă în ce poate consta ajutorul nostru şi să ne prezinte ideea proiectului. După sărbătorile de Paşte, la sfârşitul lunii aprilie, vor veni din nou pentru a ne prezenta un proiect structurat, mult mai detaliat, pe baza căruia să dezvoltăm colaborarea noastră. Primăria Braşov şi braşovenii îşi doresc acest festival şi vom contribui la realizarea acestei ediţii aşa cum am făcut-o de fiecare dată, atât din punct de vedere logistic-domeniu public, utilităţi, avize etc, cât şi cu o parte de cazare şi protocol. Avem certitudinea că ediţia 2018 a Cerbului de Aur va fi organizată, există o viziune nouă a organizatorilor şi am încrederea că va fi o ediţie pe măsura tradiţiei acestui festival de marcă a Braşovului", a declarat primarul, potrivit documentului citat.



Perioada luată în calcul pentru organizarea festivalului este sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie, se mai precizează în comunicat.



Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional 'Cerbul de Aur' este organizată la împlinirea a 50 de ani de la prima ediţie şi face parte din evenimentele culturale incluse de Ministerul Culturii în Anul Centenarului, arată sursa citată.