Festivalul de Film de la Marrakech - Robert Redford va fi recompensat cu premiul pentru întreaga carieră

Robert Redford va fi recompensat cu premiul pentru întreaga carieră la ediţia a 18-a a Marrakech International Film Festival, anunţă Variety potrivit news.ro

Evenimentul va avea loc între 29 noiembrie şi 7 decembrie. Preşedintele juriului va fi actriţa Tilda Swinton.

Redford, una dintre figurile importante din cinematografia contemporană, a spus că este o mare onoare să fie invitat la Marrakech, să întâlnească creatori şi artişti care îşi vor împărtăşi unii altora punctele de vedere.

Prin acest premiu este omagiată cariera lui Redford în calitate de regizor, producător, actor, activist şi fondator al Institutului şi Festivalului de Film de la Sundance, care este primul festival dedicat în întregime cinema-ului independent.

Robert Redford, actor, regizor, producător şi filantrop, s-a născut pe 18 august 1936, în Santa Monica. A jucat în peste 70 de filme artistice şi de televiziune, iar printre acestea se numără „Jeremiah Johnson" (1972), satira politică „Candidatul" (1972), „Cei mai frumoşi ani/ The Way We Were" (1973) şi „Cacealmaua/ The Sting" (1973), rol pentru care a fost nominalizat la premiul Oscar.

Pe parcursul anilor 1974 - 1976, Redford a fost prezent în box office cu filmele „Marele Gatsby/ The Great Gatsby" (1974), „Marele Waldo Pepper/ The Great Waldo Pepper" (1975) şi „Cele trei zile ale Condorului/ Three Days of the Condor" (1975). Popularul şi aclamatul „Toţi oamenii preşedintelui" (1976), regizat de Alan J. Pakula şi scris de William Goldman, a fost un film ce a costituit un punct de reper pentru Redford.

A primit premiul Oscar de două ori - în 1981, pentru regia filmului „Oameni obişnuiţi/ Ordinary People", şi în 2003, pentru întreaga sa activitate.

El mai deţine în palmares 6 Globuri de Aur, între care Cecil B. DeMille Award, un trofeu BAFTA, primit pentru rolul din „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), un premiu David Di Donatello şi un Leu de Aur onorific.

Redford a mai primit un premiu César onorific, precum şi Legiunea de Onoare, cea mai înaltă recunoaştere a Franţei.

A fost recompensat cu Presidential Medal of Freedom de către preşedintele Obama în 2016.

Printre invitaţii festivalului de la Marrakech de anul trecut s-au numărat Martin Scorsese, Robert de Niro, Agnes Varda şi Guillermo Del Toro.