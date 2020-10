Festivalul de Film pentru Publicul Tânăr continuă în aer liber cu cele mai noi filme pentru copii

KINOdiseea - Festivalul de Film pentru Publicul Tânăr, ediţia a 12-a, continuă până pe 11 octombrie, în aer liber, cu cele mai noi filme pentru copii, proiectate în condiţii confortabile şi sigure, respectând toate normele de distanţare fizică, relatează News.ro.

Sâmbătă, de la ora 19.30, la Grădina Antipa, seara este dedicată scurtmetrajelor pentru copii între 9 şi 12 ani, iar la Opera Comică pentru Copii, de la ora 20.00, va rula animaţia Pixar „UP”.

Şi duminică adolescenţii se vor bucura de o selecţie de scurtmetraje la Grădina Antipa, iar la Opera Comică pentru Copii va fi proiectat „The LEGO Movie”.

Premierele continuă şi săptămâna viitoare, la Cinema Muzeul Ţăranului, în aer liber, transmit organizatorii.

Joi, 8 octombrie, de la 19.30, la Cinema Muzeul Ţăranului în aer liber, va fi proiectat în premieră filmul „Binti”, în regia lui Frederike Migom.

Unul dintre cele mai appreciate filme pentru copii ale ultimului an, cu premiera mondială la Sundance, premiat la Tallinn, Flanders sau Montreal, filmul spune povestea lui „Binti”. Binti are 12 ani şi s-a născut în Congo, însă a trăit toată viaţa împreună cu tatăl ei, în Belgia. Chiar dacă nu au o formă legală de a sta în ţară, Binti îşi doreşte o viaţă normal şi mai mult, să ajungă o vloggeriţă faimoasă precum idolul ei, Tatyana.

Vineri, 9 octombrie, de la ora 19.30, Cinema Muzeul Ţăranului găzduieşte filmul „Sam Sam”, dublat în lima română. „Sam Sam” e fericit să o găzduiască pe Daisy, prietena lui prin corespondenţă. Însă Gloomies (mohorâţii), gândăceii care împrăştie tristeţe peste tot în jurul lor încep să invadeze Planeta Sam, Sam Sam şi cu prietenii lui îi fac să râdă, pentru a-i transforma în Grinnies (zâmbitorii). Pentru a scăpa de ei definitiv, Sam Sam va trebui să înfrunte piraţii şi să înţeleagă adevărata poveste a lui Daisy.

La Opera Comică pentru Copii, filmele clasice continuă toată săptămâna. Vor fi proiectate joi, 8 octombrie, musicalul „Marry Poppins” (1964), cu actriţa Julie Andrews în rol principal, vineri, 9 octombrie, se văd „Minions”, sâmbătă, 10 octombrie, „Madagascar”, iar duminică 11 octombrie, „Ice Age”.

Juriul KINOdiseea de anul acesta, care va desemna câştigătorul competiţiei de lungmetraj, este format din tinere talente din România, regizori şi actori aflaţi la început de drum şi care recunosc importanţa educaţiei cinematografice şi a alfabetizării media a tinerelor generaţii.

Enxhi Rista îşi face doctoratul în Cinematografie la UNATC. A realizat filmele de scurtmetraj „Padre”, „Realcope”, „El iubeşte ochii mei”, „Capoeira, dansul libertăţii”. În anul 2020, a câştigat premiul Gopo pentru cel mai bun scurtmetraj documentar. Cristina Popa este un regizor aflat la debutul său în lungmetraj. Unul dintre artiştii care vor da o nouă definiţie cinemaului din România. Ada Dumitru este actriţă de film, teatru şi televiziune, pe scenă de la vârsta de 15 ani, Ada a lucrat cu regizori precum Purcărete, Bob Wilson, Bocsardi, Hausvater jucând roluri precum Julieta, Ziţa sau Larisa Guzeeva.

Citește și: GALERIE FOTO-VIDEO Atac terorist în Afganistan: cel puțin 15 morți și zeci de răniți

Filmele au parte de proiecţii unice la Cinema MuzeulŢăranului Român, în aer liber, accesul se face în limita celor 100 de locuri disponibile şi distanţate, iar biletele se vând doar online.