Festivalul de la Veneţia 2022: Colin Farrell, recompensat cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor

Colin Farrell a fost recompensat sâmbătă seară cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia graţie interpretării sale din pelicula "The Banshees of Inisherin", informează site-ul oficial al evenimentului.

Filmul "The Banshees of Inisherin", regizat de Martin McDonagh, prezintă povestea unui conflict ce apare între doi prieteni atunci când unul dintre ei pune brusc capăt prieteniei lor, iar decizia lui duce la o serie de consecinţe alarmante pentru amândoi, potrivit Agerpres.

Anul trecut acest trofeu a fost atribuit actorului filipinez John Arcilla, protagonistul filmului "On the Job: The Missing 8", regizat de Erik Matti.

Cea de-a 79-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 31 august -10 septembrie.