Festivalul Filmului Francez din România sărbătoreşte 25 de ani de la înfiinţare cu o ediţie aniversară de vară, care se va desfăşura în perioada 1 - 11 iulie, în 12 oraşe din ţară, conform agerpres.

"Filmul a fost mereu un mod de exprimare privilegiat al culturii franceze şi suntem mândri că Festivalul Filmului Francez este cel mai longeviv festival dedicat unei cinematografii naţionale din România. În aceşti 25 de ani, proiecţiile celor mai premiate şi de succes filme, vocilor noi ale cinematografiei franceze, dar şi retrospectivele cu filme de patrimoniu au ajuns la spectatorii din toată ţara. Nici măcar contextul dificil al pandemiei nu ne-a oprit. Deoarece este esenţial în acest moment să sprijinim relansarea industriei cinematografice, dar şi a celorlalte industrii culturale şi creative am conceput o platformă de schimburi de bune practici în domeniul cinematografiei, bineînţeles, dar şi al design-ului şi al cărţii, pentru a veni în ajutorul profesioniştilor celor două ţări în realizarea proiectelor comune", a declarat ambasadorul Franţei în România, Laurence Auer, într-o conferinţă de presă, susţinută la cinema Elvire Popesco.

Organizatorii propun cinci secţiuni cu câte cinci filme fiecare, respectiv Competiţia Tinere Talente Lungmetraj, Panorama Filmelor Anului, Carte blanche pentru cinci cineaşti români, Competiţie Tinere Talente Scurtmetraj şi Le Meilleur du FFF."Am construit în acest an scheletul festivalului în jurul unei ecuaţii şi anume 5 x 5 = 25, adică cinci secţiuni a câte cinci filme fiecare pentru a marca 25 de ediţii ale Festivalului Filmului Francez", a spus Ioana Dragomirescu, coordonator al evenimentului.Ea a precizat că în Competiţia Tinere Talente Lungmetraj se vor regăsi voci noi ale cinematografiei franceze, cinci filme de debut cu un parcurs "remarcabil", care vor concura pentru Premiul Publicului. Ele vor putea fi văzute, pentru prima oară, atât pe marele ecran, cât şi online.În această secţiune vor fi prezentate următoarele filme: "Slalom" - regia Charlene Favier, "Seize Printemps" - regia Suzanne Lindon, "Au nom de la terre" - regia Edouard Bergeon, "Vaurien" - regia Peter Dourountzis şi "La troisieme guerre" - regia Giovanni Aloi.Secţiunea Panorama filmelor anului, care regrupează unele dintre cele mai importante producţii franceze recente, prezintă şase pelicule, unul fiind "bonus": "Adieu les cons" - regia Albert Dupontel, "Le Discours" - regia Laurent Tirard, "Antoinette dans les Cevennes" - regia Caroline Vignal, "Un triomphe" - regia Emmanuel Courcol, "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" - regia Emannuel Mouret şi "Ete 85" - regia Francois Ozon.În secţiunea Competiţie Tinere Talente Scurtmetraj, care este prezentă pentru prima dată în festival, un juriu de trei tineri critici de film va alege regizorul câştigător dintre filmele "Palma" - regia Alexe Poukine, "Dustin" - regia Naila Guiguet, "Genius Loci" - regia Adrien Merigeau, "Confines dehors" - regia Julien Goudichaud, ca cel de-al cincilea titlu urmând să fie confirmat în curând.Secţiunea Le Meilleur du FFF a debutat online pe 30 aprilie şi a prezentat până în prezent filmele "Grand Central" - regia Rebecca Zlotowski, "Le gout des Autres" - regia Agnes Jaoul, prezentat pe 21 mai, şi "Hippocrate" - regia Thomas Lilti, prezentat pe 28 mai. Vor urma pe 11 iunie "Le Naissance des Pleuvres" - regia Celine Sciamma şi pe 25 iunie "Les Deux Amis" - regia Louis Garrel.Una dintre noutăţile ediţiei aniversare, Carte Blanche, permite explorarea universului cinematografic a cinci dintre cei mai importanţi cineaşti români, fiecare propunând câte un titlu francez clasic care l-a inspirat.Astfel, Radu Jude a propus "Traite de bave et d'eternite", regia Isidore Isou, Cristian Mungiu - "Van Gogh", regia Maurice Pialat, Adina Pintilie - "Holy Motors", regia Leos Carax, Cristi Puiu - "Buffet froid", regia Bertrand Blier, şi Corneliu Porumboiu - "L'Argent", regia Robert Bresson."Nu ştiu cum să aleg un singur film francez, pentru că sunt foarte multe care îmi plac, sunt autori imenşi. (...) Atunci când am luat decizia asta cred că m-am gândit la 'L'Argent' de Robert Bresson pentru că e un cineast imens, pe de altă parte, este ultimul lui fil, şi cred că în ziua de azi poate avea un anumit tip de relevanţă cu ceea ce ni se întâmplă azi. E un film în care există un tip de mişcare, există această întrebare 'Cum îi influenţăm pe ceilalţi?' sau cum prin ceea ce facem influenţăm destinele celorlalţi. După mine, aş fi ales, poate, 5, 6, 7, 10 filme. Cinematografia franceză este imensă, rămâne una dintre cele mai importante cinematografii din lume. Cu siguranţă, după gustul meu, cea mai importantă cinematografie europeană. Este foarte important că acest festival se întâmplă, putem fi la curent cu ceea ce se întâmplă în Franţa şi vă invit la această nouă ediţie", şi-a motivat Corneliu Porumboiu alegerea.Filmele din cadrul festivalului vor fi prezentate atât în săli de cinema, cât şi în aer liber şi, pentru dată în istoria festivalului, online. Proiecţiile vor avea loc în Bucureşti la Cinema Elvire Popesco, în perioada 1 - 11 iulie, în Cluj-Napoca, la Cinema Victoria (1 - 4 iulie), în Timişoara, la Universitatea de Vest (1 - 4 iulie), în Iaşi, la Institutul Francez - Sala Fondane (1 - 5 iulie), în Arad, la Cinema Arta - Grădina de vară (7 - 11 iulie), în Braşov, la Centrul Cultural Reduta (3 - 4 iulie), în Brăila, la Terasa Sunrise Marina (1 - 4 iulie), în Constanţa, la Cinema Jean Constantin (1 - 4 iulie), în Sfântu Gheorghe, la Cinema Arta by Citiplex (8 - 11 iulie), în Sibiu, la Fabrica de Cultură - Sala Lulu (8 - 11 iulie), în Suceava, la Universitatea Ştefan cel Mare (1 - 4 iulie), şi în Târgu Mureş, la Teatrul de vară (8 - 11 iulie).