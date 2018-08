Festivalul Summer Well ia startul în acest weekend

Cea de-a opta ediție a Festivalului Summer Well are loc de vineri până duminică, pe domeniul Știrbey din Buftea, iar în prima zi este anunțat un picnic de noapte, cu Orchestra Simfonică București, arată organizatorii, conform Mediafax.

Festivalul Summer Well 2018 își deschide porțile vineri, de la ora 18.00, pentru ca, în weekend, festivitățile să se desfășoare cu începere de la orele 12.00.

Și în acest an, seara de vineri este dedicată Night Picnic. Conceptul de Night Picnic a fost prezentat publicului pentru prima dată în anul 2017, când organizatorii au extins durata festivalului cu o zi. Publicul va avea parte de un concert al Orchestrei Simfonice București, care va interpreta într-o manieră clasică cele mai cunoscute piese ale trupelor ce vor concerta în acest an în festival.

Surpriza pregătită este Rhye, proiectul muzical R&B al cântărețului canadian Mike Milosh. Misterios, senzual, Rhye este o combinație sensibilă între o voce divină și o percuție senzorială, spun organizatorii. Cu ocazia Summer Well 2018, Rhye concertează în premieră în România. Intrarea la Night Picnic este gratuită pentru posesorii abonamentelor și biletelor Summer Well.

Designerii Morag Myerscough şi Luke Morgan, parte a Supergroup London, vor dezvolta instalația Super Hot, prezentată în cadrul Summer Well 2017. Morag și Luke au avut prima expoziție permanentă de la Design Museum din Londra finalizată în anul 2016.

Seria de invitaţi speciali îi include pe cei de la Lantern Company, din Liverpool, care, vineri şi sâmbătă, vor avea un spectacol de lumini şi culori, marcat de instalațiile senzaționale, sub formă de creaturi supradimensionate luminoase.

Și în acest an, Summer Well reunește nume mari ale scenei muzicale internaționale, cu nouă artiști prezenți pentru prima dată în România, pregătiți să ofere publicului concerte unice. Printre cei care vor experimenta pentru prima dată vibrația publicului românesc se numără Justice, The Kooks, Kodaline, Cigarettes After Sex, Sofi Tukker, Oscar And The Wolf, Tom Grennan, HMLTD și Isaac Gracie.

Justice, Kodaline, Cigarettes After Sex, Oscar And The Wolf și Tom Grennan urcă pe scenă sâmbătă seară. Ziua de recitaluri va fi deschisă de Tom Grennan, muzician britanic devenit cunoscut în urma colaborării cu trupa Chase & Status pentru piesa "All Goes Wrong". EP-ul de debut, "Something In The Water", a fost produs de Charlie Hugall (care a lucrat cu Florence + The Machine și The Maccabees). Primul lui album - "Lighting Matches" - a fost lansat în iulie 2018 și se bucură deja de cronici foarte bune în presa din Marea Britanie.

Belgianul Oscar and the Wolf a captat atenția publicului cu piesa "Orange Sky", în anul 2003. Primul său album, "Entity", lansat în 2014, a atras critici pozitive și i-a adus recunoaștere internațională.

Direct din Brooklyn (SUA) vine trupa Cigarettes After Sex, care aduce piese ca "Affection", "Nothing’s Gonna Hurt You Baby" și "K" la Summer Well 2018. Una dintre cele mai reprezentative definiții ale trupei americane Cigarettes After Sex o constituie o călătorie într-un univers al melancoliei, se arată în textul organizatorilor.

Kodaline, trupa irlandeză de rock alternativ, este la primul concert în România. Trupa a ajuns cunoscută încă din 2012, cu piese ca "All I Want", o baladă rock, inițial neprogramată în planurile de lansări ale trupei, dar care a ajuns pe coloana sonoră a celebrului serial "Anatomia lui Grey". În prezent, cea mai auzită piesă pe radiourile din România este "Follow Your Fire", melodie regăsită și pe coloana sonoră a celei mai recente reclame comerciale Orange.

Justice, duoul electro format din Xavier de Rosnay și Gaspard de Auge, reprezintă una dintre cele mai așteptate apariții ale serii și va încheia ziua sâmbătă. Show-urile îndrăznețe ale francezilor sunt o combinație de muzică, video și lumini, ce au zguduit lumea muzicii electronice încă de la albumul de debut, "Cross", din anul 2007. Tot atunci au primit și prima nominalizare la premiile Grammy, obținând, de-a lungul timpului, și trei premii MTV Europe Music.

Duminică, de la ora 12.00, pe rând, Bastille, The Kooks, Sofi Tukker, HMLTD și Isaac Gracie se cânta pe scena principală, în ultima zi de festival.

Ziua de duminică începe cu Isaac Gracie, una dintre cele mai recente revelații pe scena muzicală internațională. În anul 2015, Isaac a înregistrat melodia "Last Words" într-o singură seară şi a făcut-o publică pe un site de muzică, compoziţie care a atras atenţia publicului. Isaac a finalizat înregistrările pentru albumul de debut, care a fost lansat în aprilie 2018.

HMLTD, "cea mai palpitantă" nouă trupă britanică cum este descrisă în presa internațională de specialitate, ajunge și ea la Summer Well 2018. Trupa glam-pop este recunoscută drept o prezență excentrică și total inedită pe scena londoneză.

Stilul jungle pop, inspirat din muzica house a anilor '90, este adus de Sofi Tukker, duoul american format din Sophie Hawley-Weld şi Tucker Halpern. Unul dintre cele mai cunoscute single-uri ale trupei este "Best Friend", iar, anul trecut, duoul a primit și o nominalizare la Grammy pentru single-ul "Drinkee". Sofi Tukker a lansat anul acesta primul album: "Treehouse".

Și pentru că muzica indie este întotdeauna atât de apreciată și sună atât de bine în festivaluri, The Kooks se numără printre artiștii care se alătură celei de-a opa ediții a festivalului. Rockeri energici și pasionați, membrii The Kooks fac parte din noua generație de artiști britanici, cu influențe majore din muzica rock clasică. Albumul de debut, "Inside In/ Inside Out", apărut în 2006, a înregistrat un succes fantastic în Marea Britanie, fiind premiat cu patru discuri de platină în doar primul an. Un nou album urmează să fie lansat anul acesta.

Cea mai așteptată apariție a serii, Bastille, a reușit să devină una dintre cele mai iubite trupe indie rock la nivel mondial. Trupa britanică revine la Summer Well, după ce a concertat prima dată în România la festival în 2014. Câștigătoare a prestigiosului premiu Brit, cu milioane de albume vândute, trupa are milioane de vizualizări pe YouTube pentru cea mai celebră piesa a ei, "Pompeii', care a ajuns la 470 de milioane de vizualizări. Bastille a început ca proiect solo al cântărețului Dan Smith, iar ulterior i s-au alăturat clăparul Kyle Simmons, chitaristul Will Farquarson şi toboşarul Chris Wood. Numele trupei a fost inspirat de ziua de naştere a lui Smith, care coincide cu ziua naţională a Franţei ("Bastille Day").

O nouă scenă, Red Bull Music Stage, îi aduce la Summer Well pe Lady Leshurr și proiectul Culese din Cartier. Duminică, pe această scenă este programată o producție specială și un mix eclectic de artiști. Proiectul Culese din Cartier prezintă #Totsatu', care îi reunește pe Subcarpați, Cred Că Sunt Extraterestru, Frații Grimme, Fantome, Basska, Argatu’ și Moș Martin, Celula de Criză și Hanu’ cu Bragă.

Partea internațională este reprezentată de Lady Leshurr, producătoare și interpretă ce domină scena de rap britanică. Viralizarea seriei sale freestyle "Queen’s Speech" (118 milioane de vizualizări pe YouTube) a adus-o în atenția fanilor și a atras laudele criticilor de specialitate.

Pentru prima dată zona de camping este situată în interiorul Domeniului Știrbey. Camping-ul se deschide vineri, la ora 12.00, și se va închide luni, la ora 12.00, arată organizatorii.