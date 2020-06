Festivalul Summer Well se amână penru 2021

Organizatorii festivalului Summer Well, a cărui a zecea ediţie era programată pentru perioada 7 - 9 august 2020, pe domeniul Ştirbey, au anunţat marţi că aceasta va avea loc anul viitor potrimit news.ro.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, a fost transmis: „Ediţia de anul acesta a festivalului este amânată pentru august 2021”.

Având în vedere că Guvernul urmează să adopte o măsură ce va interzice adunările de peste 1.000 de persoane până pe 31 august, „nu există o altă opţiune”.

Organizatorii au subliniat că au făcut eforturi pentru #SummerWell10. „Toată lumea din echipă a lucrat din greu pentru a face această ediţie aniversară specială şi speram toţi că totul va fi bine în final. Ştim că înţelegeţi că siguranţa comunităţii noastre şi a artiştilor este prioritară în această situaţie fără precedent”.

Noile date ale festivalului sunt 14 - 15 august 2021. Evenimentul „Night Picnic” va avea loc pe 13 august 2021.

Majoritatea artiştilor din lineup-ul de anul acesta au reconfirmat şi vor fi adăugate noi nume, a mai fost anunţat.

„Până atunci, împreună cu partenerii, ne folosim de acest timp pentru a extinde platforma Summer Well cu noi evenimente şi programe”.

Toate biletele rămân valabile pentru ediţia din 2021. Opţiunile pentru cei care au cumpărat deja bilete şi nu vor putea participa anul viitor la eveniment vor fi anunţate curând.

La ediţia de anul acesta erau anunţaţi, între alţii, Of Monsters and Men, Keane, Nothing But Thieves şi Woodkid.