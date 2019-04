Festivalul Woodstock 50 a fost ANULAT: cum argumentează organizatorii decizia

Woodstock 50, festivalul aniversar al celebrului eveniment din 1969, a fost anulat, au transmis organizatorii, scrie Billboard, informează News.ro.

Citește și: Ozzy Osbourne, turneu prin Europa: Lista completă a ţărilor în care va concerta legenda Rock

"Nu credem că producţia festivalului poate fi pusă în practică ca un eveniment demn de brandul Woodstock", se arată în comunicat.

Festivalul urma să aibă loc în 16,17, 18 august.

"Este un vis pentru agenţii să lucreze cu mărci emblematice şi să se asocieze cu mişcări pline de înţeles. Avem o istorie puternică în a produce experienţe şi a aduce oamenii în jurul unor interese şi cauze comune şi de aceea am ales să facem parte din Festivalul aniversar Woodstock 50. Dar, în ciuda investiţiei de timp, efort şi implicare, nu credem că producţia festivalului poate fi pusă în practică ca un eveniment demn de marca Woodstock, asigurând în acelaşi timp sănătatea şi siguranţa artiştilor, a partenerilor şi a participanţilor".

Robert Plant, Raconteurs, Jay-Z, Dead & Company, The Black Keys, Chance the Rapper, Miley Cyrus,The Killers, Imagine Dragons şi Santana se numărau printre artiştii care urmau să cânte la Woodstock 50.

Organizatorii au atras de asemenea câţiva muzicieni veterani care au participat în 1969 la Woodstock: John Fogerty, John Sebastian, David Crosby, Canned Heat şi Country Joe McDonald.

În perioada 15 - 18 august 1969, în apropiere de New York, a avut loc festivalul Woodstock - Three Days of Peace & Music, la care au cântat, între alţii, Jimi Hendrix, The Who, Santana, Joe Cocker, Janis Joplin, Sly & the Family Stone, The Band, Joan Baez, Grateful Dead, Jefferson Airplane şi Crosby, Stills, Nash & Young. Evenimentul a adunat aproximativ 500.000 de persoane.