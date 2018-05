Festivalului All Stars: o ploaie de stele se va abate pe scena clubului New Morning

Dave Holland, Ron Carter, John Scofield, Charles Lloyd... o ploaie de stele se va abate pe scena clubului New Morning, cu prilejul festivalului All Stars pe care îl organizează în fiecare an celebra sală de jazz pariziană şi care şi-a anunţat miercuri lineup-ul, relatează FP, potrivit Agerpres.

Angajate pe ruta marilor festivaluri de vară, aceste capete de afiş vor face popas în celebrul club parizian.Dave Holland va fi prezent la acest festival pe 25 iunie, formând un trio de şoc cu saxofonistul Chris Potter şi percuţionistul indian Zakir Hussein, pentru o călătorie muzicală în care se va îmbarca cunoscutul contrabasist britanic.Un al gigant al contrabasului, Ron Carter, care a fost unul din stâlpii celebrului cvintet al lui Miles Davis, în anii 1960, se va afla pe afiş la 6 iulie, la rândul său cu un trio din care mai fac parte chitaristul de groove Russell Malone, care le-a acompaniat pe celebrele dive ale jazz-ului Dianne Reeves şi Diana Krall.

Saxofonistul Charles Lloyd va face de asemenea popas pe această scenă la 5 iulie cu cvartetul său 'The Marvels' din care face parte unul dintre cei mai inventivi chitarişti ai genului, Bill Frisell, care promite o incursiune la hotarele jazzului, sonorităţilor gospel şi muzicii folk.



Un alt celebru chitarist american, John Scofield, va interpreta muzica sa de jazz marcată de influenţele blues şi rythm'n blues, la 23 iulie, în duet cu organistul John Medeski, fost membru al trioului de funk-jazz Medeski, Martin & Wood.



Festivalul se va încheia pe 3 august cu percuţioniştii de la Dirty Dozen Brass Band, celebra fanfară din New Orleans, care sărbătoreşte patru decenii de existenţă.



The Skatalites, legendara trupă de ska jamaican, The Herbaliser, un grup britanic care îmbină sonorităţile hip hop, jazz, funk şi electro, sau artista din Chicago, Patricia Barber, figurează de asemenea pe afişul celebrului festival parizian.