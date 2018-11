Prima ediţie a Festivalului Filmului Palestinian la Bucureşti va avea loc în perioada 26 - 28 noiembrie, la Cinema Pro, iar din program vor face parte cinci proiecţii, dezbateri şi întâlniri cu invitaţi speciali, scrie news.ro.

Lungmetrajul „Wajib - Invitaţie la nuntă” (2017), regizat de Annemarie Jacir, va putea fi vizionat în premieră în România în deschiderea festivalului.

La gala de deschidere a festivalului va fi prezent protagonistul filmului, Mohammad Bakri, care va participa la o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

Premiat la festivalul Mar del Plata (Argentina) pentru interpretarea sa, Mohammad Bakri este unul dintre cei mai cunoscuţi actori arabi şi este şi realizator al câtorva documentare.

„Wajib – Invitaţie la nuntă” este povestea reîntâlnirii, la Nazaret, dintre un tată divorţat, de meserie profesor, şi fiul său arhitect stabilit de mai mulţi ani în Italia. Tatăl este ajutat de fiu să predea personal, aşa cum cere tradiţia palestiniană, invitaţiile pentru nunta fiicei sale.

Citește și: Hugh Grant va juca alături de Nicole Kidman în miniseria HBO 'The Undoing'

Filmul a avut premiera mondială în 2017 în competiţia festivalului de la Locarno, unde a obţinut patru premii. Tot atâtea trofee a primit şi la Festivalul de la Mar del Plata, cel mai important festival de film din America Latină, între care pentru „cel mai bun film” din competiţia internaţională şi pentru „cel mai bun actor”.

Născută în 1974 la Betleem, palestinianca Annemarie Jacir şi-a început cariera cinematografică în 1994 şi a scris, regizat şi produs mai multe scurtmetraje de success. Este şi editor şi director de imagine, dar predă şi cursuri de cinema. A debutat în lungmetraj în 2008, cu „Salt of This Sea”, şi a lansat în 2012 „When I Saw You”. „Wajib - Invitaţie la nuntă” este al treilea lungmetraj al ei.

Întreaga selecţie a Festivalului Filmului Palestinian (FFP) şi programul complet al primei ediţii vor fi anunţate în curând.

Organizat de Centrul Cultural Palestinian „Mahmoud Darwish” în parteneriat cu Ministerul Culturii din Palestina şi cu Ambasada Statului Palestina la Bucureşti, FFP îşi propune să ofere şansa publicului din România să viizoneze cele mai apreciate filme palestiniene recente şi să îi cunoască pe cei mai importanţi cineaşti palestinieni.