Festivalului Internaţional de Film Transilvania începe astăzi la Cluj-Napoca: 200 de filme din 45 țări

Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), ajuns la ediţia cu numărul 22, începe vineri, la Cluj-Napoca, cu o gală la care sunt aşteptaţi peste 3.000 de spectatori.

"200 de filme din 45 de ţări, 380 de proiecţii, peste 1.000 de invitaţi - sunt doar câteva dintre cifrele ediţiei Festivalului Internaţional de Film Transilvania care ia startul vineri, 9 iunie, printr-o Gală la care sunt aşteptaţi peste 3.000 de spectatori. Actorii Timothy Spall, Geoffrey Rush, Darko Peric şi regizorii Oliver Stone şi Michel Franco sunt invitaţii speciali ai evenimentului care se va desfăşura timp de 10 zile în 18 locaţii din Cluj-Napoca, Floreşti şi Bonţida", se arată într-un comunicat transmis de organizatori, conform Agerpres.

Primul weekend propune publicului întâlnirea cu actorul Timothy Spall, cunoscut pentru rolurile sale din cele mai importante filme britanice ale ultimilor 30 de ani, dar şi din seria Harry Potter. Acesta va primi Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala de Deschidere TIFF din Piaţa Unirii.

Momentul va fi urmat de proiecţia comediei Confort nordic (Northern Comfort, regia Hafsteinn Gunnar Sigurosson).

Sâmbătă, 10 iunie, profesioniştii din cinema, dar şi publicul, sunt aşteptaţi la o întâlnire cu Spall, care va avea loc la Hotel Radisson Blu de la 10,30. Acesta va purta o conversaţie despre cariera sa cu Mihai Chirilov, Directorul Artistic TIFF. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

"Sâmbătă seara, la Bonţida va concerta artistul suedez Jay-Jay Johanson. Spectacolul va fi urmat de proiecţia documentarului Ce maşinărie fantastică (And the King Said What a Fantastic Machine, r. Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck). Duminică, tot la Bonţida, se va proiecta filmul Infinity Pool (r. Brandon Cronenberg), nerecomandat minorilor", se mai arată în comunicat.

Programul primelor zile de festival include şi proiecţia unui documentar despre formaţia Omul cu Şobolani, urmată de un concert unplugged al trupei. În cinematografe sunt programate zeci de filme, inclusiv două filme de Oscar, Tar (regia Todd Field, SUA), cu Cate Blanchett şi Balena (The Whale, regia Darren Aronofsky, SUA) cu Brendan Frasser.

Cinefilii sunt aşteptaţi şi la Retrospectiva Jean-Luc Godard, la primele filme din competiţiile oficiale sau la o proiecţie specială a filmului Pădurea Spânzuraţilor. Tot în weekend iau startul activităţile şi filmele pentru copii şi adolescenţi în Cluj-Napoca şi Floreşti.

"Săptămâna viitoare, la Cluj-Napoca vin actorul australian Geoffrey Rush, regizorul american Oliver Stone, regizorul mexican Michel Franco şi actorul sârb Darko Peric. Aceştia se vor întâlni cu publicul la proiecţii speciale, dar şi în cadrul unei serii de masterclass-uri. Regizorul Cristi Puiu şi actriţa Ana Maria Marinca se întorc şi ei la TIFF. Lor li se adaugă alte sute de profesionişti români - actori, regizori sau producători", mai anunţă organizatorii.

Timp de 10 zile, la evenimentele din cadrul TIFF sunt aşteptaţi peste 100.000 de participanţi. Întregul program al festivalului poate fi descoperit pe tiff.ro sau în aplicaţia oficială.