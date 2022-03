Fetița de 7 ani din Ucraina, care a impresionat o lume întreagă: cântă 'Let It Go' și imnul țării cu o voce angelică/ Video

Amelia Anisovych, în vârstă de 7 ani, a cărei interpretare cu „Let It Go” din adăpostul anti-bombe de la Kiev a devenit virală, a cântat imnul naţional la un concert caritabil în Polonia, scrie independent.co.uk.

Fetiţa, care a fost înregistrată cântând faimoasa melodie Disney în timp ce se adăpostea de atacurile ruşilor, este acum în Polonia după ce a trecut graniţa împreună cu familia.

Duminică seară, ea a deschis un concert caritabil la Atlas Arena din Lodz, cântând în faţa a mii de oameni.

Amelia a cântat alături de unele dintre cele mai mari nume din Ucraina şi Polonia la evenimentul „Together with Ukraine”.

