Fiecare cu moțiunea lui | Marcel Ciolacu cere liderilor USR PLUS să se hotărască: 'Au inventat omul care e și la guvernare și în opoziție'

Florin Cîțu ar putea fi salvat de lipsa de coeziune a demersurilor împotriva sa. Marcel Ciolacu, președintele PSD, afirmă că nu vrea ca moțiunea de cenzură a social-democraților să fie folosită de USR PLUS pentru a șantaja PNL. Liderul PSD afirmă că miniștrii USR PLUS pot demisiona dacă vor să cadă guvernul, dar aceștia vor să fie și la putere, și în opoziție.

„USR trăiește într-o mascaradă. Să se hotărască dacă sunt în guvern sau opoziție. Ce fac, au inventat omul care e și la guvernare și în opoziție. Este simplu. Ce vor, să folosească moțiunea PSD pentru santaj, în continuare, împotriva PNL, este exlcus. Guvernul Cîțu trebuia să plece atunci când s-a dovedit că premierul e penal. Ce a făcut USRPLUS atunci? Au spus că nu se bagă în lupta internă a PNL. Se dezic de absolut toate proiectele. Nu au semnături, nu au câștigat alegerile. Au fost adunați de pe stradă de Iohannis și și-a făcut guvernul său.

PSD va depune moțiunea atunci când are 234 de semnături. Nu am avut niciun dialog cu nimeni despre moțiune. Am transmis textul moțiunii, vom merge să strângem semnături în Parlament. I-am invitat să facă modificări pe moțiune. USRPLUS invocă protocolul Coaliției, nu are nimeni treaba cu protocolul, ci cu viața grea, scumpiri de la energie, medicamente, iar avem euro record. Nu invoci protocolul coaliției. Îmi pare rău și de cei de la AUR acele fițuici sub formă de moțiune. Aceasta este un lucru serios.

Aștept pe cei care rup televizoarele că vor să dărâme guvernul, pe domnul Barna, de exemplu. Este ceva fals moțiunea USRPLUS. Să-și dea demisia și cade guvernul, nu trebuie să foloseacă moțiunea noastră ca instrument de șantaj împotriva PNL.

Eu am moțiunea, este singură. Știți textul celor de la AUR sau USR? Avem un text clar. Dacă avem semnaturile, depunem imediat moțiunea, indiferent de congresul PNL. Tot acest circ politic nu are legătură cu dorințele românilor”, a declarat Marcel Ciolacu la REALITATEA PLUS.