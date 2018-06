Fifor: Resursa umană este cea mai importantă resursă a Armatei

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a declarat, luni, în urma unei întrevederi avute cu reprezentanţii Ligii Militarilor Profesionişti, că ia în serios problemele cadrelor militare active şi în rezervă, plecând de la premisa că resursa cea mai importantă a Armatei este cea umană, informează Agerpres.

Într-o postare pe Facebook, Fifor a subliniat că problemele pe care le-a identificat în discuţiile cu personalul MApN "nu ţin de acordarea unor privilegii sau beneficii", ci de faptul că "militarii activi ori în rezervă, funcţionarii publici şi salariaţii civili nu doresc decât să fie trataţi firesc şi normal, pe măsura profesionalismului şi loialităţii faţă de ţară"."Sunt suficiente semne bune, măsurile cu impact direct la nivelul condiţiilor de muncă şi de viaţă ale militarilor profesionişti încep să producă rezultate, dacă discutăm, de exemplu, despre nivelul de salarizare, deşi încă sunt probleme de armonizat şi aici. Am reuşit acordarea Semnului onorific "În Serviciul Patriei", demers prevăzut într-un proiect de lege adoptat deja de Parlament. Am spus în repetate rânduri că cea mai importantă dintre resursele Armatei noastre este cea umană şi vreau să-i asigur pe toţi cei care lucrează în Ministerul Apărării Naţionale, militari sau civili, că iau foarte în serios această chestiune", a afirmat ministrul Apărării.În cadrul întrevederii, la care au participat şi şefii direcţiilor centrale ale ministerului care răspund de domeniile resurselor umane, juridic şi comunicare publică, s-a discutat despre nevoia de armonizare a unor prevederi ale Legii 384/2006 (Statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti) cu cele ale Legii 80 din 1995 (Statutul cadrelor militare), astfel încât să fie asigurată evoluţia în carieră a tuturor militarilor profesionişti pe principiile egalităţii de şanse şi ale nediscriminării."Sunt optimist că vom putea face acest lucru, pentru că plecăm de la o bază comună de necontestat: în îndeplinirea misiunilor de luptă încredinţate, militarii sunt o echipă bine sudată, indiferent de corpul de cadre din care fac parte. Am văzut-o, în repetate rânduri, în teatrele de operaţii, unde soldaţii şi gradaţii profesionişti, subofiţerii, maiştrii militari şi ofiţerii acţionează ireproşabil, împreună, cu acelaşi profesionalism. Este momentul să translatăm această stare de spirit şi în legislaţia care le defineşte statutul", a adăugat Fifor.