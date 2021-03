Fiica criminalului de la Onești, acuzații grave: Spitalul și polițiștii nu mă lasă să-mi văd tatăl. Mi se dă ocupat mereu

Fiica criminalului de la Onești, Gheorghe Moroșan, susține că a încercat în mai multe rânduri să ia legătura cu tatăl ei, dar nu i se permite din partea autorităților. Mai mult, în timpul luării de ostatici, fiica susține că ar fi dorit să intervină pentru a-și convinge tatăl să renunțe, dar nu a fost băgată în seamă.

”Nu mi se permite absolut deloc să iau legătură cu el. Am vorbit la spital, în momentul în care mă prezint și spun cine sunt, mi se închide telefonul. Și dacă încerc nenumărate telefoane mi se dă ocupat.

Domnul Procuror Neagu de la Parchetul Onești mi-a zis că ar trebui să părăsesc țara. De ce nu mă lasă să pot întra eu în contact cu el?”, se întreabă în mod constant tânăra, într-un interviu la Antena 3.

Fiica lui Gheorghe Moroșan, bărbatul din Onești care a luat ostatici și a ucis doi muncitori pe 1 martie, dezvăluie că a încercat să contacteze autoritățile în timp ce criza era în derulare, dar nu a fost luată în seamă.

”Am sunat la Bacău, am sunat la București. Am spus despre ce e vorba, am spus cine sunt și mi s-a închis telefonul. Am sunat la sediile de poliție. Așa am avut în cap. Am sunat chiar și la presă. ‘Nu avem mașină să ne deplasam în teren’ mi-au spus de la Bacau.

Am încercat să vorbesc cu el (n.r. tatăl ei). Mi-a spus în telefon: ‘Îmi doresc să îmi aducă acea hârtie!’ (referitoare la posesia apartamentului, n.r.)

Ce putere aveam eu, ca lumea să înțeleagă situația, să aducă acea hârtie, să salvăm acele vieți? ‘Dom’le aduc un avocat, un notar. Arătăm hârtia. Dacă nu există, se putea inventa. Dom’le, vă aducem niște bani. Bani falși!’

Chiar nu există în Poliția Română?”, a spus fiica lui Gheorghe Moroșan la postul de știri.