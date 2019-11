Fiica legendarului Pele, regizează un documentar despre inegalitatea de gen în fotbalul mondial

Kely Cristina Nascimento-DeLuca are 52 de ani, iar pasiunea sa pentru fotografie şi filmare se reflectă puternic în al treilea documentar despre sport din propria carieră, potrivit NEWS.ro.

”Warriors Of A Beautiful Game” ar urma să fie lansat înaintea JO de la Tokyo şi tratează egalitatea de gen în fotbalul mondial. Kely a vorbit despre pelicula pe care o realizează în cadrul unei prezentări la New York, organizată de Equality League, ca parte a International Visitors Leadership Program (IVLP), proiect susţinut de US Department of State, în urma propunerilor înaintate de ambasadele SUA din naţiunile respective, inclusiv din România.

Kely Cristina este prima născută a legendarului Pele, în Santos (Brazilia), unde a trăit opt ani, până tatăl său a decis, în 1975, să-şi mute familia în Manhattan, pentru a juca la New York Cosmos. De atunci, Kely trăieşte în New York, iar împreună cu soţul ei, Arthur DeLuca, cresc patru copii, cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani.

A absolvit Parsons School of Design, iar pasiunea sa pentru fotografie, filmare şi regie a dus la realizarea a numeroase proiecte multimedia şi de artă. Este şi o activistă declarată pentru drepturile sportivelor. Ultimul din proiectele sale este un documentar despre jucătoarele profesioniste de fotbal care luptă pentru egalitate de gen la nivel mondial, iar pelicula este programată să fie lansată înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Kely este regizorul documentarului, iar filmările au început în februarie 2018. Despre toate acestea, fiica lui Pele a povestit la New York, în cadrul reuniunii organizate de Equality League.

”Am început filmările în Brazilia, iar personajul nostru de acolo este Lais Araujo, care nu avea nicio şansă să spere la o carieră în fotbal pe când era fetiţă. Brazilia, ţara în care parcă doar fotbalul pentru bărbaţi contează. De atunci, Lais a ajuns la University of Central Florida şi a jucat pentru naţionala U20 a ţării sale. I-am urmărit traseul, iar povestea sa este impresionantă. Au urmat poveşti din Europa, Africa şi SUA, iar prin acest documentar vreau să atragem atenţia asupra egalităţii de gen în sport la nivel mondial. Iar toate acestea le spun în SUA, ţara în care mass-media alocă mai puţin de 4% reportajelor din sportul feminin. Mai puţin decât reportajele despre cai şi câini, de exemplu”, a spus Kely Nascimento, care a prezentat cu această ocazie şi ”teaser trailer” pentru ”Warriors Of A Beautiful Game”.

Filmările s-au încheiat şi au avut loc în mai multe oraşe din Brazilia, în Europa (Anglia, Franţa, Italia), precum şi în Tanzania, respectiv SUA (Orlando). Pelicula urmează să intre în editare şi montaj video, iar Susie DeLellis Petruccelli din Long Island este producătorul ”Warriors Of A Beautiful Game”.

Perspectiva documentarului este asupra mişcării către egalitatea de gen în sport, inclusiv stabilirea unui salariu egal la nivelul echipelor naţionale, şi îşi propune să trateze cauzele situaţiei existente, dar să şi contribuie la strângerea de fonduri pentru organizaţiile non-profit care militează pentru dispariţia diferenţelor salariale.

Pelicula ”Warriors Of A Beautiful Game” vine în contextul în care naţionala feminină de fotbal a SUA a cucerit, în 2019, a patra Cupă Mondială din istoria sa, iar 28 de jucătoare din lot au decis să acţioneze în judecată federaţia naţională de profil (US Soccer) pentru ”discrimare de gen”, în privinţa salariilor şi bonusurilor oferite echipei masculine în comparaţie cu cea feminină.

Bugetul filmului are nevoie încă de suport financiar.

”Am cheltuit undeva spre un milion de dolari, însă mai avem nevoie de fonduri pentru încheierea proiectului”, a mai spus Kely Nascimento, care a promovat parteneriatul cu Fundaţia ”Women Win” în vederea adunării fondurilor necesare din donaţii.

Din echipa care realizează documentarul face parte şi Julie Foudy, dublă câştigătoare a Cupei Mondiale cu naţionala de fotbal a SUA, precum şi medaliată cu aur la JO din 1996, şi care este producător executiv.

Kely Nascimento-DeLuca se află la al treilea documentar din lumea sportului, după ESPN SportsCentury (1999) şi The Real Pele (2014).

International Visitor Leadership Program (IVLP) este un program profesional derulat de US Department of State, care pune accentul pe ideea de lider şi schimburile de experienţă cu specialişti americani din diferite domenii. În fiecare an, peste 4.500 de persoane sunt selecţionate pentru participare. În 2020, IVLP va împlini 80 de ani de existenţă, iar în acest interval au participat pentru 200.000 de persoane, între care şi peste 300 de actuali ori foşti preşedinţi de stat / prim-miniştri sau lideri mondiali în diverse domenii.

În 2019, pentru prima dată în istoria IVLP, US Department of State a decis să formeze un grup de 47 jurnaliste sportive din naţiuni de pe cinci continente, inclusiv din România (FOTO). Cele 47 de participante au fost selecţionate, câte una pentru fiecare naţiune, la propunerea ambasadelor SUA.

”Women’s Empowerment through Sports Journalism – A Multiregional Project” s-a derulat, între 2 şi 23 noiembrie, în peste 10 metropole americane, cu debutul în Washington DC şi încheierea în New York.