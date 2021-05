Fiica unei vedete de la Hollywood recunoaște că are mai multe relații simultane

Willow Smith a dezvăluit în emisiunea pe care o găzduiește împreună cu mama ei pe Facebook că este poliamor, ceea ce înseamnă că poate avea mai multe relații amoroase în același timp, toate fiind informate și de acord. „Să presupunem că nu ești dispus să faci sex, dar partenerul tău dorește. Vei fi persoana care va spune: Doar pentru că nu am aceste nevoi, nici tu nu le poți avea”, a explicat ea. „Este unul dintre motivele pentru care m-am interesat de poliamor, pentru că l-am descoperit printr-un aspect non-sexual. În grupul meu de prieteni, sunt singurul poliamor și am cel mai mic apetit pentru sex ”, a continuat ea. A adăugat, totuși, că nu poate fi cu mai mult de două persoane în același timp.

Hotărâtă să-și trăiască viața fără prejudecăți, Willow Smith, în vârstă de 20 de ani, afirmă că nu este convinsă de ideea căsătoriei. „Doar povestea căsătoriei în ansamblu și ceea ce a reprezentat de-a lungul anilor, în special pentru femei… Simt că singura modalitate de a te căsători este – să spunem că partenerul (partenerii) mei și cu mine ne dorim să ne ajutăm semenii și trebuie să ne unim finanțele pentru a face această viziune o realitate”.

Familia Smith este foarte deschisă la chestiuni intime. În martie anul trecut, Willow vorbise deja despre concepția ei despre dragoste și sexualitate, spunând că era atrasă de fete. „Nu sunt îndrăgostită de o femeie în acest moment, dar chiar am senzația că s-ar putea întâmpla, pentru că am avut deja sentimente foarte puternice față de femei”, a explicat ea. Jada Pinkett Smith a spus că și ea „s-a îndrăgostit de o femeie de două ori”. În același program, Jada a recunoscut în 2020, în fața lui Will Smith, că l-a înșelat. În urma acestor dezvăluiri, Willow a spus că este „mândră” de mama ei. „Văzându-te pe tine și pe tata făcând asta, mi-ați arătat dragostea adevărată, când v-ați spus „Sunt cu tine, sunt lângă tine și am să te țin de mână pentru că te iubesc”. Este foarte important”, a comentat ea.