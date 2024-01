Filarmonica Banatul din Timişoara, premiată pentru Cea mai bună Stagiune simfonică din ţară

Filarmonica Banatul din Timişoara a fost desemnată câştigătoarea secţiunii ”Cea mai bună Stagiune simfonică din ţară”, distincţie oferită în cadrul celei de a doua ediţii a Galei Premiilor MUSICRIT a Uniunii Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali din România, potrivit news.ro

”Acest premiu este o onoare extraordinară şi, totodată, o recunoaştere a unor eforturi enorme pe care Filarmonica Banatul Timişoara le-a făcut în an de Capitală Europeană. Însă, nu este doar meritul meu. Nimic n-ar fi fost posibil fără ajutorul unor oameni deosebit de importanţi, pe care îi preţuim nespus: maeştrii Cristian Măcelaru şi Gabriel Bebeşelea, două elite ale României, nu doar ale Timişoarei, cu implicarea cărora am reuşit să aducem, în premieră în oraşul de pe Bega, nume importante ale scenei muzicii clasice internaţionale şi să creăm proiecte ambiţioase, în premieră naţională”, a declarat Ovidiu Andriş, managerul Filarmonicii Banatul Timişoara, la primirea premiului.

Musica Ricercata, un concept al maestrului Gabriel Bebeşelea – dirijor în Rezidenţă în 2023, anul în care Timişoara şi-a exercitat titlul de Capitală Europeană a Culturii, a fost, de asemenea, premiat pentru ”Cel mai bun proiect al anului”, în cadrul celei de a doua ediţii a Galei Premiilor MUSICRIT a UCRRMR.

În 2023, cele mai importante evenimente ale Filarmonicii Banatul Timişoara au fost concertele susţinute de Orchestra Radiodifuziunii din Köln (WDR), Orchestra Naţională a Franţei, Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis, Corul Comunitar, Gurre - Lieder, proiect realizat împreună cu Theater Althenburg Gera, şi Recviem In Memoriam, dedicat victimelor comunismului.

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, prezentă la Gala Premiilor MUSICRIT, a lăudat iniţiativa organizării unui eveniment ce aduce recunoaştere valorilor culturale româneşti. L-a felicitat, de asemenea, pe maestrul Cristian Măcelaru pentru întreaga sa activitate.

”Această Gală aduce recunoaştere oamenilor care au onorat viaţa culturală românească în anul 2023 şi doresc să îi felicit pentru această iniţiativă, pentru pasiunea şi dedicarea cu care au contribuit la acest eveniment remarcabil. [...] O menţiune specială se îndreaptă către maestrul Cristian Măcelaru care, în calitate de Director Artistic, a condus pentru prima dată, cu pasiune, această ediţie remarcabilă a Festivalului Internaţional „George Enescu”. Dedicarea maestrului Cristian Măcelaru în promovarea muzicii şi a spiritului lui George Enescu, atât în ţară, cât şi pe plan international, ar trebui să constituie o sursă de inspiraţie pentru fiecare dintre noi”, a notat ministrul Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

Gala Premiilor MUSICRIT se află la cea de a doua ediţie, iar conform organizatorilor, se vrea a fi o tradiţie anuală, urmând să fie organizată de fiecare dată cu o zi înaintea Zilei Naţionale a Culturii.

Filarmonica Banatul Timişoara marchează şi ea această zi importantă, printr-un concert simfonic al Orchestrei şi Corului Facultăţii de Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest Timişoara. Evenimentul are loc luni seară, de la ora 19:00, la Sala Capitol. Prima lucrare pe melomanii o vor audia este „Muzica” din opereta „Valurile Dunării” ale compozitorului român George Grigoriu.

Programul muzical continuă cu arii din Nunta lui Figaro, Don Giovanni şi Flautul fermecat de W. A. Mozart, şi Il Campanello, Don Pasquale şi Lucia di Lammermoor de G. Donizetti.

În încheierea programului, spectatorii vor asculta Simfonia nr. 3, op. 56 – „Scoţiana” de F. Mendelssohn.