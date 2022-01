Filarmonica George Enescu din București va fi condusă de dirijorul Jin Wang în primele două concerte simfonice cu public ale anului 2022

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu” va fi condusă de dirijorul Jin Wang în primele două concerte simfonice cu public ale anului 2022, programate să aibă loc pe 13 şi 14 ianuarie, informează News.ro.

Programul concertelor susţinute începând cu ora 19:00, în Sala mare a Ateneului Român, va cuprinde dansuri de Piotr Ilici Ceaikovski, Johannes Brahms, Johann Strauss I, Johann Strauss II şi Antonin Dvořák.

„Acum doi ani, intrarea în carantina provocată de Covid-19 mi-a întrerupt repetiţia cu Orchestra Filarmonicii «George Enescu», aflându-ne cu toţii pe scenă în acel moment. Artiştii au avut mult de suferit de atunci, dar acum sunt foarte fericit că mă aflu din nou în faţa publicului bucureştean pentru a prezenta acest program plin de bucurie şi de speranţă pentru 2022. În acest concert ne vom bucura prin muzică de strălucirea patrimoniului cultural european, ascultând bijuteriile sonore ale lui Johann Strauss, Dvorak, Brahms, Ceaikovski şi Sabin Păutza şi sărbătorind reîntoarcerea la Ateneul Român. Vă doresc tuturor un An Nou fericit şi frumos şi vă urez bun venit la primul concert al Filarmonicii George Enescu din 2022”, a transmis într-un comunicat dirijorul Jin Wang.

Biletele pot fi cumpărate online, prin fge.org.ro, sau de la casa de bilete a Ateneului Român.

Accesul în sala Ateneului Român este permis cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi este asigurată purtarea măştii de protecţie. Verificarea acestor condiţii se va face înainte de accesul în incinta Ateneului Român.

Dirijorul austriac de origine chineză Jin Wang, unul dintre cei mai apreciaţi din generaţia sa, a condus peste 600 de concerte şi spectacole de operă. A absolvit cursurile de măiestrie pentru dirijat la Conservatorul din Beijing şi apoi a urmat perfecţionarea la Academia de Muzică de la Viena cu profesorii Karl Österreicher şi Leopold Hager. La începutul carierei, a fost asistentul dirijorilor Vaclav Neumann şi Peter Eötvös şi a beneficiat de îndrumarea maeştrilor Leonard Bernstein şi Zubin Mehta. Este primul dirijor de origine chineză care a câştigat opt competiţii internaţionale, primul dirijor asiatic care a fost profesor la Stockholm Royal Academy of Music şi primul dirijor de origine chineză - director general muzical în Germania.

A fost dirijor invitat permanent la Opera Naţională din Finlanda şi a prezentat spectacole de operă la Opera Regală din Stockholm şi Opera de Stat din Praga.

La Opera din Malmö a dirijat premiere după Schnittke şi Verdi, iar în perioada 2006 - 2008 a deţinut funcţia de director muzical general la Mainfranken Theater Würzburg, timp în care a colaborat cu Societatea „Wagner” din Würzburg şi solişti de la Bayreuth. La pupitrul Orchestrei Naţionale din Taiwan a realizat un turneu în Europa (Germania, Franţa, Luxemburg).

Jin Wang a fost, timp de peste două decenii, dirijor invitat permanent al Orchestrei Naţionale a Radiodifuziunii din Bucureşti, ansamblu pe care l-a dirijat la evenimentele din cadrul EXPO Shanghai. Maestrul a deţinut această poziţie şi la Filarmonica „George Enescu" până în anul 2016. Jin Wang este cunoscut şi în calitate de compozitor, printre lucrările sale de succes se numără „Nokia Variations - a Travel through Music Styles”, „Tibet Impressionen - Song from the Roof of the World”, „Romanian Dances” şi două simfonii.