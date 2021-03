Filme inspirate din cărți

Literatura este o artă care te poartă pe alte meleaguri și te ajută să îți folosești imaginația vizuală. De fiecare dată când citești o carte bună îți imaginezi detalii din viața personajelor și asociezi diverse locuri în care are loc acțiunea cu realitatea pe care o cunoști. Pentru a ajuta la o și mai bună desfășurare a evenimentelor, mulți regizori s-au gândit să dea viață personajelor și să le adapteze după propria percepție asupra lucrurilor. Poate acesta este și motivul pentru care odată ce ai terminat de citit o carte ești curios de ecranizarea acesteia. Iar succesul dovedit în fiecare an la Oscaruri dovedește că filmele inspirate din cărți sunt vizionate în număr foarte mare.

Nașul (The Godfather)

Un film clasic polițist inspirat din romanul lui Mario Puzo. Acest thriller reușește să captiveze, să uimească și să ofere divertisment în același timp.

Acțiunea este centrată în jurul familiei mafiote italiene. Unul dintre personajele cele mai remarcabile este Don Vito Corleone, un criminal care oferă publicului secvențe și replici care au devenit deja istorie în cinematografie.

Structura este una clasică, la modul în care puterea este împărțită de la o generație la alta. Mai mult, există chiar și o ironie legată de titlu - la un moment dat se atestă că are legătură cu fiul și nu cu tatăl.

Povestea arată viața Mafiei din interior și chiar a ajutat la schimbarea imaginii publicului asupra italienilor. Publicul a rezonat numaidecât cu această idee și cele două filme inspirate din carte au câștigat câte un Oscar.

Gambitul Damei (The Queen’s Gambit)

Succesul real care este cunoscut și sub numele de Gambitul Damei este bazat pe un roman american care a fost publicat în 1983.

Povestea o are în centru pe Beth Harmon, o fată liniștită și inteligentă care își descoperă pasiunea pentru șah. Pe tot parcursul mini-seriei urmăritorii pot vedea cum felul în care gândește devine mai clar, iar mintea ei mai ageră, câteva atuuri pe care orice jucător de sporturi ale minții trebuie să le dețină pentru a avea succes.

Fie că este vorba despre activități care îți mențin mintea ageră sau o competiție de șah, presiunea este la fel de mare. Totuși, cu mult exercițiu, determinare și concentrare oricine poate deveni un jucător mai bun, la fel ca Beth.

Talentul său înnăscut i-a ghidat pașii către cele mai importante competiții cunoscute la acea vreme. Mai mult, s-a impus în fața celor mai importanți jucători și a dovedit faptul că femeile sunt oponenți excelenți în industria jocurilor minții.

Înainte să te cunosc (Me before you)

Pasionații de filme romantice au văzut deja acest film. În plus, ei au descoperit și cartea cu același nume care a inspirat povestea de dragoste.

Adaptarea cinematografică a pornit de la romanul scris de Jojo Moyes. Acest roman a devenit la scurt timp preferatul multor generații.

Povestea dulce-amară îi are în prim plan pe Will și Lou. La o primă vedere, cei doi tineri nu au prea multe lucruri în comun. Odată cu trecerea timpului însă, lucrurile devin din ce în ce mai frumoase pentru ei.

De-a lungul filmului relația lor trece prin mai multe etape, de la ură la plăcere, iar apoi la dragoste.

Marele Gatsby (The Great Gatsby)

Marele Gatsby a luat naștere datorită minții și imaginației bogate ale scenaristului și regizorului Baz Luhrmann.

În primăvara anului 1922 Nick se mută în New York pentru a-și urma visul american. Casa lui este situată în apropierea bogatului Jay Gatsby, moment în care îi poate observa petrecerile somptuoase. Inspirat de aceste petreceri și de stilul de viață fastuos, Nick realizează că verișoara lui Daisy și cu milionarul au avut la un moment dat o poveste de dragoste care nu s-a sfârșit.

Filmul este o capodoperă care dovedește că dragostea nu poate triumfa în umbra bogăției și a superficialității oamenilor.

Fata din tren (The Girl on the Train)

Un alt film excelent care a fost inspirat după o carte este Fata din tren.

Bestseller-ul scris de Paula Hawkins a prins la public încă de la lansare. Povestea o urmărește pe Emily Blunt, o femeie divorțată a cărei viață este distrusă. În contrast cu acest lucru, Emily vede din tren în fiecare dimineață povestea de dragoste a unui cuplu tânăr.

Totul se schimbă într-o zi, când Emily se implică direct în această poveste. Finalul este unul puțin așteptat și te ia prin surprindere.

De-a lungul timpului au existat foarte multe ecranizări care au reușit să depășească așteptările spectatorilor. Acest lucru se datorează atât măiestriei scriitorilor cât și scenariștilor care au analizat foarte bine operele.