'The Queen's Gambit' va fi adaptat pentru scena într-un musical

Drepturile romanului care a inspirat ''The Queen's Gambit'', cel mai urmărit serial în format limitat difuzat de Netflix, au fost achiziţionate de o companie de producţie din New York, informează cotidianul britanic The Guardian, potrivit AGERPRES.

Miniseria extrem de populară ''The Queen's Gambit'', difuzată de Netflix, despre o orfană care devine un geniu al şahului, va fi adaptată într-un musical, după ce drepturile pentru reprezentarea pe scenă a romanului omonim din 1983, de Walter Tevis, au fost achiziţionate de compania din domeniul divertismentului Level Forward, potrivit unui comunicat de presă dat luni publicităţii.

Nu se ştie încă unde va fi montat musicalul produs de Level Forward, care a mai realizat pelicule despre hărţuire şi agresiune sexuală, inclusiv documentarul ''On the Record''. Având în vedere recentele producţii montate pe Broadway, inclusiv un musical inspirat din albumul ''Jagged Little Pill'', al lui Alanis Morissette şi controversata piesă ''Slave Play'', de Jeremy O. Harris, sunt toate şansele ca musicalul să fie la New York.

Adaptarea Netflix a devenit unul dintre cele mai surprinzătoare succese la critică şi public de anul trecut. Creat de Scott Frank şi Allan Scott, serialul, alcătuit din şapte episoade, a fost vizionat de peste 62 de milioane de conturi de utilizatori în prima lună, devenind cea mai vizionată miniserie de pe platforma Netflix.

Protagonista serialului, Anya Taylor-Joy, a câştigat Globul de Aur şi premiul Critics Choice graţie rolului lui Beth Harmon, o tânără glacială, dependentă de medicamente, care devine un fenomen al şahului, depăşindu-şi condiţia de orfană dintr-un centru din Kentucky şi ajungând pe cele mai înalte culmi ale competiţiilor internaţionale de şah în timpul Războiului Rece. Producţia a fost recompensată totodată şi cu Globul de Aur şi premiul Critics Choice pentru cel mai bun serial într-un format limitat.

''Este o onoare pentru Level Forward să preia sarcina de a aduce 'The Queen's Gambit' pe scenă cu mijloacele îndrăgite şi trainice ale musicalului teatral'', au spus directoarea Level Forward, Adrienne Becker, şi producătoarea Julia Dunetz într-un comunicat.

''Publicul a apreciat deja prietenia şi curajul femeilor care energizează şi susţin călătoria lui Beth Harmon până la victoria ei finală'', se mai precizează în comunicat. ''Povestea este asemenea cântecul unei sirene în contextul luptei din societatea contemporană pentru echitate rasială şi de gen şi aşteptăm cu nerăbdare să demarăm proiectul''.