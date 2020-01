Filmele care vin în 2020: James Bond, supereroi și drame românești

Filmele care vin în 2020 pe marile ecrane româneşti aduc personaje cunoscute deja precum James Bond, Mulan şi supereroi, dar și noi drame românești, potrivit Mediafax.

Anul 2020 va începe în forță, pe 3 ianuarie, cu filmul de groază "Blestemul/ The Grudge", în regia lui Nicolas Pesce. Andrea Riseborough, Lin Shaye, John Cho, Jacki Weaver și Demián Bichir joacă rolurile principale în această poveste care merge pe urmele unui jurământ de răzbunare, potrivit cinemagia.ro.

Tot în prima săptămână a anului este programată premiera în România a peliculei muzicale "Cats". Regizorul Tom Hooper ("The King’s Speech", "Les Misérables"), premiat cu Oscar, a apelat la Francesca Hayward, Idris Elba, Taylor Swift, Laurie Davidson și Mette Towley pentru a adapta pentru ecran spectacolul muzical semnat de Andrew Lloyd Webber.

O săptămână mai târziu ajunge pe ecranele românești și "Bombshell", cu Margot Robbie, Charlize Theron și Nicole Kidman într-o poveste bazată pe întâmplări reale petrecute în redacția Fox News.

La jumătatea lunii vine pe ecrane "Băieți răi pe viață/ Bad Boys for Life", în care Will Smith și Martin Lawrence reiau rolurile lui Marcus Burnett (Lawrence) și Mike Lowery (Smith).

Robert Downey Jr. interpretează rolul unuia dintre cele mai cunoscute personaje pentru copii în "Dolittle". Alături de el, în povestea omului care poate vorbi cu animalele, sunt Tom Holland, Emma Thompson, Rami Malek, Antonio Banderas și Michael Sheen.

Regizorul Sam Mendez i-a adunat pe ecran pe Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Mark Strong, George MacKay și Colin Firth într-o peliculă dedicată Primului RĂzboi Mondial, "1917". Doi soldați englezi primesc misiunea de a livra un mesaj în teritoriul ocupat de inamic.

În ultimul weekend din ianuarie ajunge pe ecranele românești și "Mizerabilii/ Les misérables", pelicula lui Ladj Ly remarcată anul trecut la festivaluri și premiată în toată lumea.

Pentru "Gangsteri cu stil/ The Gentlemen", o peliculă de acțiune construită în jurul unei afaceri ilegale cu marijuana, regizorul Guy Ritchie a colaborat cu Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong și Colin Farrell.

Tom Hanks este vedeta producției "O zi minunată în cartier/ A Beautiful Day in the Neighborhood", care spune povestea prieteniei dintre celebrul om de televiziune Fred Rogers (Tom Hanks) și jurnalistul Tom Junod.

Cui i-a plăcut "Joker" îi va prinde bine și varianta feminină a supereroului DC, "Păsări de pradă și fantastica Harley Quinn/ Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn". Margot Robbie are prim-planul, alături de ea pe generic regăsindu-se Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead și Derek Wilson. Harley Quinn lucrează cu supereroi precum Black Canary, Huntress și Renee Montoya.

Clint Eastwood revine în rolul de regizor cu o peliculă inspirată de evenimente reale. "Cazul lui Richard Jewell/ Richard Jewell" îi are în rolurile principale pe Olivia Wilde, Sam Rockwell, Paul Walter Hauser, Jon Hamm și Kathy Bates. Filmul spune povestea atentatului cu bombă de la Jocurile Olimpice din Atlanta, din 1996, când unul dintre cei care păzeau stadionul a reușit să salveze viețile celor prezenți.

La finalul lunii februarie vine pe marile ecrane româneşti "Chemarea străbunilor/ The Call of the Wild", ecranizarea poveștii scrise de Jack London, care îi are ca protagoniști pe Karen Gillan, Harrison Ford, Dan Stevens și Omar Sy.

Un alt fel de film cu mafioți propune Marco Bellocchio, cu "The Traitor/ Il traditore", mergând pe urmele vieții lui Tommaso Busceta, un infractor sicilian care a colaborat cu autoritățile dezvăluind modul de lucru și structurile temutei organizații criminale.

Printre premierele lunii martie se numără "Sorry We Missed You", noul film regizat de Ken Loach. Pelicula intră în intimitatea unei istorii de familie proiectate, așa cum obișnuiește regizorul britanic, pe fundalul unor realități sociale contemporane.

Noua adaptare a poveștii lui "Mulan", eroina chineză, îi are printre protagoniști pe Donnie Yen, Yifei Liu și Jet Li. Hua Mulan este cunoscută pentru că a îmbrăcat haine de bărbat pentru a-i lua locul tatălui în război.

Tot o eroină are și pelicula "Portretul unei femei în flăcări/ Portrait de la jeune fille en feu", regizat de Céline Sciamma. Marianne este o artistă angajată să realizeze potretul lui Héloïse, o tânără aristocrată care tocmai a ieșit dintr-o mânăstire pentru a intra într-o căsătorie de conveniență.

Pe 10 aprilie vine și ultimul film în care Daniel Craig mai interpretează rolul agentului 007. "Nu e vreme de murit/ No Time to Die", în regia lui Cary Joji Fukunaga, este o nouă aventură care îl face pe James Bond să renunțe la izolarea pe care o alesese.

Supereroina interpretată până acum de Scarlett Johansson, "Văduva neagră/ Black Widow", primește propriul său film Marvel și spectatorii români îl pot vedea începând de pe 1 mai.

"Fast & Furious 9"continuă în regia lui Justin Lin seria aventurilor cu personaje interpretate de Lucas Black, Tyrese Gibson, Vin Diesel și Charlize Theron. Filmul care își propune să cucerească o nouă generație de fani este descris de regizor drept "de departe, cel mai ambițios din serie".

Pe 5 iunie vine și "Wonder Woman 1984", povestea ecranizată după benzi desenate de Patty Jenkins cu Gal Gadot, Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright și Kristen Wiig. Eroina DC ia în piept anii 1980 cu tot ce înseamnă ei, de la muzică disco, artă pop până la politică conservatoare și alte minuni ale epocii.

Dacă este vorba despre reluări, la jumătatea anului este așteptată pe ecranele din România producția "Top Gun: Maverick", unde Tom Cruise se reîntâlnește cu Jennifer Connelly și Val Kilmer într-o nouă aventură cu avioane de vânătoare.

Luna iulie are ca vedete pe ecranele româneşti aventurile din "Minions 2" și "Vânătorii de Fantome: Moștenirea/ Ghostbusters: Afterlife", continuări ale producțiilor de succes care au adunat fani de toate vârstele pentru cele două povești.

Și regizorul Christopher Nolan, cunoscut pentru producții precum "Inception" şi "The Dark Knight", revine pe ecrane în 2020, filmul său "Tenet", cu John David Washington, Robert Pattinson și Kenneth Branagh fiind anunțat în cinematografe pe 17 iulie. De data aceasta un agent secret este cel care revine la viață pentru a evita declanșarea celui de-al III-lea război mondial.

Primele imagini par să promită o nouă aventură amețitoare: https://www.youtube.com/watch?v=LdOM0x0XDMo

O poveste SF alege și Antoine Fuqua pentru filmul său "Infinite". Chris Evans și Mark Wahlberg sunt capetele de afiș ale poveștii unui om care îşi dă seama că are amintiri din viețile anterioare.

"Monster Hunter" este ecranizarea unui joc video. Regizorul Paul W.S. Anderson îi are în distribuție pe Milla Jovovich și Ron Perlman pentru trecerea dintr-o lume în alta, pe 4 septembrie în cinematografe.

Toamna aduce o nouă producție din seria agenților britanici cu umbrele și dispozitive spectaculoase. "The King's Man: Începutul", în regia lui Matthew Vaughn, îi are pe generic pe Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Tom Hollander, Djimon Hounsou și Taron Egerton în povestea de aventuri cu simțul umorului.

Marvel așteaptă să culeagă roadele anului până la lansarea "Eternals". Producția regizată de Chloé Zhao vine cu o serie nou nouță de supereroi interpretați de vedete ca Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington şi Salma Hayek. Premiera este programată pe 6 noiembrie.

Tot la nivelul superproducțiilor așteptate se anunță "Dune", ecranizarea unuia dintre cele mai cunoscute titluri SF. Denis Villeneuve i-a strâns pe ecran pe Oscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson și Josh Brolin pentru producția care va avea premiera în România pe 18 decembrie.

Tot unei povești celebre i s-a dedicat și Steven Spielberg pentru a-și îndeplini visul de a regiza un film muzical. "West Side Story" readuce pe ecrane unul dintre spectacolele clasice ale Broadway-ului din anii ´50, un adevărat "Romeo și Julieta" de cartier.

Dragoste și eroism în mai multe nuanțe de "românesc"

"Dragoste 2. America" este pelicula lui Florin Șerban, cu Igor Babiac, Emõke Pál și Constantin Dogioiu. Drama care va avea premiera pe 10 ianuarie, potrivit Cinemagia, este a doua parte a trilogiei dragostei.

Filmul "Tipografic Majuscul", de Radu Jude, cu Șerban Pavlu, Ioana Iacob, Bogdan Zamfir și Șerban Lazarovici, aduce pe ecran povestea care a fost o piesă de teatru de mare forță. Este istoria adevărată a unui adolescent care a fost anchetat în mod violent de Securitate pentru că a scris pe ziduri texte care denunțau realitatea din România comunistă.

Regizorul Jesús del Cerro s-a obișnuit să facă filme românești. De data aceasta comedia sa se numește "Miami Bici" și îi are în distribuție pe Matei Dima și Codin Maticiuc.

Documentarul "colectiv", în regia lui Alexander Nanau, va ajunge în cinematografele românești pe 28 februarie. Producția a mers pe firul impactului pe care l-a avut drama din clubul bucureștean și a decupat un profil al rețelei de minciuni, corupție și manipulare care a transformat o tragedie într-un portret al realităților sociale și politice din România.

"Urma", regizat de Dorian Boguță, intră pe ecrane în martie, cu povestea misterioasă a relației dintre un pianist și sora sa. Marin Grigore, Teodor Corban, Madalina Diana Ghenea și Irina Rădulescu sunt capetele de afiș ale dramei.

La jumătatea lunii martie intră în cinematografe și "Ivana cea Groaznică", pelicula Ivanei Mladenovic, regizoarea care părăsește România pentru a filma în orașul natal, în Serbia.

Dan Chişu vine cu "5 minute", noua sa producție, cu Mihai Călin, Diana Cavallioti, Elvira Deatcu și Adrian Titieni, pe 27 martie, pentru a spune povestea implicațiilor pe care le are un scandal dintr-un cinematograf în timpul căreia organizatorii și publicul proiecției care ține care atinge probleme LGTB sunt agresați de mai mulți protestatari care par să fie organizați.