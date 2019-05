Filmele 'Rocketman' şi 'Cyrano, mon amour' se numără între premierele weekendului

Lungmetrajele „Rocketman”, bazat pe viaţa lui Elton John, şi „Cyrano, mon amour”, adaptare a piesei de teatru „Edmond”, se numără între filmele care rulează de vineri în cinematografele româneşti, scrie news.ro.

Filmul biografic „Rocketman”, regizat de Dexter Fletcher, îi are în distribuţie pe Taron Egerton, Richard Madden, Jamie Bell şi Bryce Dallas Howard şi este bazat pe viaţa muzicianului britanic Elton John.

Fantezia muzicală urmăreşte anii de început ai vieţii lui Elton John, atât profesionale, cât şi personale. Filmul a fost prezentat în afara competiţiei la Festivalul de la Cannes de anul acesta, în prezenţa artistului.

„Cyrano, mon amour/ Edmond”, regizat de Alexis Michalik, cu Olivier Gourmet, Thomas Solivéres, Mathilde Seigner, Tom Leeb şi Clémentine Célarié în distribuţie, este o călătorie inedită şi amuzantă în Parisul Belle Epoque şi urmăreşte povestea dramatizării de către tânărul Edmond Rostand a legendei scriitorului Cyrano de Bergerac şi transformarea acesteia într-o comedie eroică în versuri.

Filmul este o adaptare a piesei de teatru „Edmond”, al cărei autor este chiar regizorul, inspirat din „Shakespeare in Love”.

Lungmetrajul SF „Godzilla II: Regele monştrilor/ Godzilla: King of the Monsters”, de Michael Dougherty, cu Millie Bobby Brown, Bradley Whitford şi Vera Farmiga în distribuţie, are în centru creatura înfricoşătoare care se va confrunta cu unii dintre cei mai cunoscuţi monştri, iar la mijloc se află soarta omenirii.

Documentarul „Guvernul copiilor”, regizat de Ioana Mischie, prezintă o sută de copii care îşi imaginează societatea noastră în următorii o sută de ani.

Animaţia „Terra Willy: Rătăcit prin galaxie/ Terra Willy: Planète inconnue” spune povestea unui băieţel care naufragiază pe o planetă neatinsă de picior de om. Cu ajutorul lui Buck, roboţelul care are grijă de el, Willy va trebui să se descurce, până la sosirea unei misiuni de salvare.