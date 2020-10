Filmul 5 Minute, în regia lui Dan Chişu, va fi lansat în cinematografele româneşti din 20 noiembrie

Filmul "5 Minute" va fi lansat în 20 noiembrie, urmând ca premierele din cinematografele din ţară să fie programate şi anunţate în funcţie de evoluţia legislativă referitoare la pandemia de Covid-19 şi limitările generate de aceasta, potrivit news.ro.

Filmul a avut premiera internaţională în octombrie 2019, în cadrul competiţiei oficiale a celei de-a 35-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Varşovia, un eveniment reper al lumii cinematografice.

Pe parcursul acestui an, filmul a fost nominalizat şi invitat la mai multe festivaluri şi proiecţii speciale, cum ar fi Transilvania International Film Festival - TIFF, Anonimul, Zilele Filmului Românesc de la Chişinău, Serile Filmului Românesc de la Iaşi, Noaptea Albă a Filmului Românesc, Cinema sub Clar de lună etc.

În contextul actual, extrem de dificil pentru industriile creative dar şi pentru public, „povestea lansării oficiale în România a acestui filmul se confundă, practic, cu istoria vremurilor extraordinare pe care le trăim cu toţii. Preconizată pentru primăvara acestui an, pe 27 martie, ea a fost amânată din cauza pandemiei. Deşi situaţia generală nu a evoluat cum speram, în acelaşi timp nu ne putem vieţile „on hold”, trebuie să mergem mai departe ca societate, creatori sau iubitori de film. Ne adaptăm, ne reinventăm şi nu mai aşteptăm nici măcar...5 minute. Filmul trebuie să ajungă la public şi intră pe 20 noiembrie în distribuţie în cinematografele din toată ţara. În localităţile afectate de scenariul roşu, premiera filmului va fi programată pentru data când cinematografele vor putea deschide sălile pentru proiecţii în siguranţă”, a declarat Anamaria Antoci, producător, Domestic Film.

Al şaptelea lungmetraj de ficţiune al lui Dan Chişu, filmul „5 Minute” este inspirat din fapte reale. Într-un cinematograf din Bucureşti rulează un film controversat, despre un cuplu format din două femei. La scurt timp după începerea filmului, un grup de spectatori se ridică şi protestează faţă de comunitatea LGBT, membri ai acesteia fiind prezenţi în sală. Presa a acuzat Jandarmeria că nu a intervenit pentru a pune capăt conflictului în urma căruia un tânăr a fost rănit şi a ajuns la spital. Filmul se concentrează pe povestea omului care a condus echipa de jandarmi, proiectată iremediabil într-un joc de oglinzi provocat de investigaţia unei jurnaliste de televiziune, cunoscută pentru reportajele ei de breaking news.

„Eu sunt realizatorul filmului. Eu cred că realizatorul nu trebuie să fie partizan, el trebuie să prezinte povestea. Sunt subiecte pe care n-am cum să le judec pentru că m-am pus în poziţia în care vreau doar să prezint şi de aceea filmul are multă structură de televiziune..... N-am căutat imagini spectaculoase, am lăsat vorbele şi faptele să spună povestea acestui om (jandarmul Nicu Holban). De fapt, fimul propune o dezbatere despre relativitatea adevărului. Adevărul e relativ pentru că dacă iei punctele de vedere ale tuturor personajelor din film, la un moment dat, găseşti un numitor comun", a spus Dan Chişu, regizorul şi scenaristul filmului.

Drama îi are în distribuţie pe Mihai Călin, Diana Cavallioti, Emanuel Pârvu, Ana Radu, Elvira Deatcu, Adrian Titieni, Gabi Huian şi Aida Economu.

Imaginea filmului este semnată de Adrian Silişteanu, montajul de Letiţia Ştefănescu, sunetul de Marius Leftărache, scenografia de Gina Călin, costumele de Adina Bucur, machiajul de Dana Roşeanu, coafura de Manuela Simionescu. Producător este Anamaria Antoci.

„5 Minute” este o producţie Domestic Film, în coproducţie cu DaKINO Production, realizată cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Programului Europa Creativă - Media al Uniunii Europene, Heineken România, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune.