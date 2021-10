Filmul animat 'Flee' şi drama 'The Worst Person in the World' sunt propunerile Danemarcei şi Norvegiei pentru Oscar 2022

Filmul animat „Flee” şi drama „The Worst Person in the World”, premiate între altele la festivalurile Sundance şi Cannes, sunt propunerile Danemarcei şi Norvegiei pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2022, conform news.ro

„Flee”, regizat de Jonas Poher Rasmussen urmăreşte povestea adevărată a călătoriei unui refugiat în Danemarca şi a secretelor pe care le ţine de decenii.

Producţia a fost desemnată cel mai bun lungmetraj la Annecy Animation Festival, unde a fost premiată şi pentru muzica originală semnată de Uno Helmersson, şi a primit şi Gan Foundation Award for Distribution. Anterior, la festivalul Sundance, a câştigat marele premiu al juriului secţiunii World Cinema - Documentary.

Documentarul animat a avut premiera în cinematografele daneze pe 17 iunie, iar în Statele Unite va rula începând cu 3 decembrie.

Anul trecut, drama daneză „Another Round”, regizată de Thomas Vinterberg, a câştigat Oscarul pentru „cel mai bun lungmetraj internaţional”.

Până în prezent, 11 filme daneze au fost nominalizate la categoria „lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar şi patru au câştigat trofeul din partea Academiei americane.

Norvegia a ales „The Worst Person in the World”, dramă cu accente comice regizată de Joachim Trier, lăudată de critici şi premiată pentru interpretare feminină la Cannes 2021.

Debutanta Renate Reinsve este Julie, o femeie în pragul vârste de 30 de ani, care încă nu ştie ce îşi doreşte de la viaţă şi ale cărei alegeri în materie de iubire se dovedesc problematice.

„The Worst Person in the World” reprezintă revenirea la arthouse pentru Trier, cunoscut pentru „Reprise” (2006) şi „Oslo, August 31st” (2011).

Cinci producţii norvegiene au fost nominalizate până în prezent la Oscar, însă niciuna nu a câştigat trofeul.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor din partea ţărilor este 1 noiembrie. Lista scurtă va fi anunţată pe 21 decembrie, iar toate nominalizările, pe 8 februarie.

Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar este programat să aibă loc pe 27 martie 2022, la Los Angeles.

România a propus spre nominalizare „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, de Radu Jude, recompensat la Berlinala de anul acesta cu Ursul de Aur.

Între ţările care şi-au anunţat propunerile se numără Italia - „È stata la mano di Dio”, regizat de Paolo Sorrentino, premiat la Veneţia; Franţa - „Titane", de Julia Ducournau, premiat cu Palme d'Or; Spania - „El buen patrón”, regizată de Fernando León de Aranoa, cu Javier Bardem în rol principal; Rusia - „Unclenching the Fists”, de Kira Kovalenko; Japonia - „Drive My Car”, pentru care regizorul Hamaguchi şi Takamasa Oe au fost premiaţi la Cannes pentru scenariu; Germania - „I’m Your Man/ Ich Bin Dein Mensch”, de Maria Schrader; Ungaria - „Post Mortem”, de Péter Bergendy; Coreea de Sud - „Escape from Mogadishu”, de Ryoo Seung-wan; Iran - „A Hero”, de Asghar Farhadi; Mexic - „Noche de Fuego”, de Tatiana Huezo.