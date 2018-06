Filmul 'Black Panther', marele câștigător la gala Saturn Awards 2018

Superproducția "Black Panther", regizată de Ryan Coogler, a câştigat cele mai multe trofee - cinci - la cea de-a 44-a gală Saturn Awards, organizată miercuri seară, în oraşul Burbank din statul american California, potrivit variety.com.

"Pantera neagră/ Black Panther", de Ryan Coogler, este cel de-al 18-lea film pentru marile ecrane din universul Marvel - o filială a companiei Disney -, este dedicat unui supererou de culoare, iar din distribuție fac parte actori precum Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, premiată cu Oscar, Angela Bassett, Forest Whitaker și Daniel Kaluuya.

Miercuri seară, "Black Panther" a câștigat premiile pentru cea mai bună adaptare a unei benzi desenate, cea mai bună regie, cel mai bun rol secundar feminin (Danai Gurira), cea mai bună scenografie (Hannah Beachler) și cel mai bun machiaj (Ken Diaz și Joel Harlow).

Premiul Saturn pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Mark Hamill, pentru rolul Luke Skywalker din "Star Wars: The Last Jedi", iar regizorul peliculei, Rian Johnson, a primit trofeul Saturn pentru cel mai bun scenariu.

"Blade Runner 2049" a fost desemnat cel mai bun film SF, "The Shape Of Water" - cel mai bun fantasy, "Get Out" - cel mai bun horror, "Coco" - cea mai bună animație, "Wonder Woman" - cel mai bun lungmetraj independent. De asemenea, premiul Saturn pentru cel mai bun film de acțiune i-a revenit peliculei "The Greatest Showman".

Pentru rolul din "Wonder Woman", Gal Gadot a primit premiul pentru cea mai bună actriță, în timp ce Patrick Stewart a primit trofeul pentru cel mai bun rol secundar masculin, cel din "Logan".

În ceea ce privește producțiile de televiziune, "Better Call Saul" și "Twin Peaks" au primit câte trei premii Saturn, în timp ce "The Walking Dead" și "Star Trek: Discovery" au obținut câte două.

Lista completă a câștigătorilor poate fi găsită pe www.saturnawards.org/.

Premiile Saturn au fost create în 1972, de Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror din SUA, pentru recompensarea valorii producţiilor SF, fantasy şi horror.