Filmul 'BlacKkKlansman' a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat

Filmul "BlacKkKlansman", de Spike Lee, a primit premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 91-a ediţie a galei Oscar, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, scrie Mediafax.

Premiul a fost primit de Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott şi Spike Lee.

"The Ballad of Buster Scruggs", "Can You Ever Forgive Me?", "If Beale Street Could Talk", "A Star Is Born" au fost şi ele nominalizate la premiul Oscar 2019 pentru cel mai bun scenariu adaptat.

Anul trecut, acest premiu i-a revenit lui James Ivory, pentru scenariul peliculei "Call Me by Your Name", de Luca Guadagnino.