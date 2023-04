Filmul de animaţie `The Super Mario Bros. Movie` a debutat pe primul loc în box office-ul american: încasări de 146 de milioane de dolari

Filmul de animaţie „The Super Mario Bros. Movie”, produs de Universal, Nintendo şi Illumination, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american acumulând 146 de milioane de dolari, o performanţă care ar putea fi cea mai bună a anului.

Filmul a depăşit „Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (106 milioane de dolari). Este, de asemenea, al doilea cel mai mare debut înregistrat vreodată pentru un film de animaţie (depăşind debutul „Finding Dory” care a strâns 135,1 milioane de dolari în 2016), precum şi cel mai bun debut pentru Illumination (mai mult decât „Minions” care a câştigat 115,7 milioane de dolari în 2015), scrie Variety, conform News.ro.

Mario apare într-un lungmetraj în care el şi fratele său Luigi se pregătesc să-l oprească pe Koopa King din a domina lumea. Şi în cinematografele din Statele Unite şi Canada, „cifrele sunt senzaţionale”, analizează David Gross de la firma Franchise Entertainment Research.

Potrivit acestuia, succesul filmului regizat de Aaron Horvath şi Michael Jelenic, se datorează prin atragerea de public foarte divers: copii, dar şi adulţi nostalgici ai celui mai cunoscut erou de joc video din istorie.

Instalatorul cu salopetă şi mustaţă a devansat, cu mult, cea de-a patra parte din saga „John Wick”, în care Keanu Reeves îşi reia rolul de asasin care luptă împotriva unui sindicat internaţional al crimei, care ajunge în locul doi în clasament cu 14,6 milioane de dolari încasaţi.

Pe locul trei în top este filmul de acţiune cu buget mare „Dongeons & Dragons: Honor Among Thieves”. Adaptarea celui mai popular joc de rol, cu Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant şi starul din serialul „Bridgerton” Regé-Jean Page, a strâns în weekend 14,5 milioane de dolari.

Cel mai recent film al lui Ben Affleck, „Air”, care prezintă originile pantofilor Nike inspiraţi de legenda NBA Michael Jordan, a debutat pe locul patru (14,4 milioane de dolari), „Un scor foarte bun” pentru un film de această categorie, potrivit expertului David Gross.

Pe locul cinci, în America de Nord, s-a instalat „Scream VI”, cu Courteney Cox şi vedeta din serialul „Wednesday” Jenna Ortega, acumulând 3,3 milioane de dolari.

Top 10 este completat de: „His only son” (3,3 milioane de dolari), „Creed III” (2,8 milioane de dolari), „Shazam! Fury of Gods” (1,6 milioane de dolari), „Paint” (750.000 de dolari) şi „A Thousand and One” (600.000 de dolari).