Filmul documentar 'Sergei', despre celebrul şi controversatul balerin ucrainean Sergei Polunin, lansat pe YouTube

Filmul documentar „Sergei”, despre celebrul şi controversatul balerin ucrainean Sergei Polunin, va avea premiera mondială pe 23 august 2020 şi va putea fi vizionat pe canalul de YouTube al artistului, anunță news.ro.

Producţia prezintă călătoria spirituală a lui Sergei Polunin în India. Filmul este realizat de regizorul Shailendra Singh, durează 60 de minute şi vorbeşte despre trecutul balerinului şi despre puterea naturii şi a spiritualităţii de a aduce pace în inimile celor care caută liniştea.

Citește și: Lider PNL: ‘Marcel Ciolacu e Viorica Dăncilă în pantaloni. PSD a pierdut legitimitatea de a râvni la putere’

„Sunt foarte fericit să vă anunţ lansarea filmului «Sergei», de Shailendra Singh. Filmul împărtăşeşte experienţa mea în India, impactul pe care l-a avut asupra mea această ţară minunată şi felul în care a reuşit să mă schimbe”, a transmis Sergei Polunin.

La doar 19 ani, Serghei Polunin a devenit cel mai tânăr prim-balerin din istoria London Royal Ballet, una dintre cele mai prestigioase companii de balet la nivel internaţional şi a fost numit „cel mai bun balerin al generaţiei sale”. Însă stilul lui rebel şi apariţiile din presă care au şocat i-au adus un nou titlu, cel de „băiat rău al baletului”.

La 21 de ani, Serghei Polunin a anunţat că se retrage de la London Royal Balet, unde avea parte de o apreciere enormă, şi că alege un nou drum, cel de dansator independent. Opt ani mai târziu, în timp ce se afla în Amsterdam, Sergei Polunin a acceptat invitaţia lui Shailendra Singh de a merge într-o călătorie spirituală în India.

Timp de şapte zile, Polunin şi-a urmat mentorul în locuri aflate de-a lungul malurilor sacre ale râului Gange şi, fără a ezita, s-a cufundat în experienţele mistice oferite de călătorie şi şi-a deschis sufletul. Călătoria continuă în Varanasi, Jampur şi Rishikesh. În film, Serghei Polunin vorbeşte, sincer şi profund, despre experienţele şi zbuciumul său interior.

Citește și: Lovitură pentru Viorel Cataramă! Biroul Electoral Central i-a invalidat candidatura la Primărie

Născut în 1989, el a dansat pe marile scene ale lumii - la Staatsballet Munchen şi Teatrul Balşoi din Moscova. Videoclipul în care Polunin dansează pe melodia lui Hozier „Take Me to Church”, regizat de David LaChapelle, a devenit viral şi a adunat peste 25 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artistul a apărut în filmul regizat de Kenneth Branagh „Crima din Orient Express” (2017), în thrillerul „Red Sparrow” (2018) şi în filmul „Corbul alb” (The White Crow, 2018). Polunin a apărut şi în videoclipul „Movement” al lui Hozier.

În 2016, cineastul Steven Cantor a lansat documentarul „Dancer”, despre balerinul ucrainean.

Anul trecut, Sergei Polunin a fost, alături de Alina Cojocaru, vedeta spectacolului-eveniment „Romeo şi Julieta”, regizat de Johan Kobborg, care a avut loc în Amfiteatrul din Verona în faţa a 10.000 de spectatori.