Filmul egiptean Mumia, regizat de Shadi Abdel Salam, va fi proiectat joi, de la ora 21.00, în cadrul seriei de proiecţii de film în aer liber Cinevara

Filmul poate fi vizionat la grădina RezidenţieBRD Scena9 (Str. I.L.Caragiale 32). Accesul se va face pe bază de bilet, achiziţionat prin Eventbook, locurile disponibile fiind limitate, relatează News.ro. Ediţia din acest an a programului Cinevara este una specială, fiind organizată în parteneriat cu Film Foundation, înfiinţată de regizorul Martin Scorsese cu scopul de a contribui la recuperarea şi conservarea patrimoniului cinematografic mondial.

„Mumia” este o producţie egipteană lansată în anul 1969, care a ieşit din tiparele tradiţionale ale industriei cinematografice egiptene de la acea vreme şi singurul lungmetraj al regizorului Shadi Abdel Salam. Acesta a evocat spiritul Egiptului Antic printr-o naraţiune care se concentrează pe dilema morală a unei populaţii tinere şi moderne dintr-o cultură străveche. Criticii egipteni consideră „Mumia” drept unul dintre cele mai importante filme egiptene.

Filmul a fost restaurat în 2009 de către Cineteca di Bologna cu sprijinul organizaţiei americane Film Foundation şi Egyptian Film Center, câştigând notorietate faţă de versiunea iniţială din 1969 filmată pe peliculă de 35 mm.

În 1971, „Mumia” a fost selectat pentru a fi nominalizat la categoria „Cel mai bun film străin” în cadrul celei de-a 43-a ediţie de decernare a premiilor Oscar, însă nominalizarea nu a fost aprobată.

Bazat pe povestea adevărată a descoperirii unei ascunzători cu mumii roiale în Dayr Al-Bahri (Egipt) în 1881, acţiunea filmului începe în Cairo la o întâlnire a autorităţilor. Domnul Maspero, preşedintele comisiei, atrage atenţia echipei sale în legătură cu recenta apariţie pe piaţa antichităţilor a unor obiecte care par a fi furate din morminte ştiute doar de arheologi. Între timp, Salim, şeful tribului Hurabat, aflat aproape de Thebes, moare. Salim jefuise mormintele timp de zeci de ani, întreţinându-şi astfel semenii cu cele furate. Odată cu moartea sa, locurile în care se află mormintele sunt destăinuite fiilor lui, de la care se aşteaptă să continue tradiţia pentru a întreţine tribul. Fiii lui Salim sunt îngroziţi să afle că tribul lor şi-a câştigat existenţa de pe urma celor morţi şi sunt puşi în faţa unei mari dileme - fie respectă dorinţa tatălui lor de a continua tradiţia, fie anunţă autorităţile şi sunt forţaţi să întrerupă orice legătură cu familia lor. Pe lângă toate acestea, fiii lui Salim trebuie să se lupte şi cu Ayoub şi Mourad, doi negustori rivali care vor să le strice planurile bărbaţilor.

Selecţia filmelor la Cinevara a fost făcută de către Richard Peña, profesor la School of The Arts, Columbia University şi fost director de programe la Film Society of Lincoln Center din New York, Statele Unite ale Americii.

CINEVARA readuce în atenţia publicului documentare, dar şi lungmetraje clasice de ficţiune semnate de regizoare ca Djibril Diop Mambéty, Kim Ki-young, Metin Erksan şiSergei Parajanov.

După „Mumia”,programul va continua pe 20 augustcu filmul „Culoarea rodiei” (1968, Sergei Parajanov), apoi pe 27 august - „Touki Bouki” (1973, Djibril Diop Mambéty) şi 3 septembrie - „Poveste din Taipei” (1985, Edward Yang).