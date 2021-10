Filmul islandez 'Lamb', marele câştigător al Festivalului de Film Fantastic de la Sitges din Spania

Pelicula islandeză "Lamb" a câştigat premiul pentru cel mai bun film la Festivalul de Film Fantastic din Sitges, desfăşurat între 7-17 octombrie în Catalonia (Spania), relatează sâmbătă EFE, potrivit Agerpres.

Protagonista filmului, Noomi Rapace, cunoscută pentru rolul Lisbeth Salander din saga "Millennium", a fost distinsă cu premiul pentru cea mai bună actriţă, pe care l-a împărţit cu Susanne Jensen, pentru interpretarea ei din "Luzifer".

Membrii juriului au căutat soluţii de compromis pentru această ediţie foarte disputată, în care Premiul special a fost acordat filmului "After Blue" şi menţiuni speciale pentru producţiile "The Blazing Wold", "The Execution" şi "The Innocents".

Realizatorul filmului "Nitram", Justin Kurzel, a câştigat premiul pentru cea mai bună regie, în timp ce protagonistul acestui film, Caleb Landry Jones, a fost recompensat ex aequo cu premiul pentru cea mai bună interpretare masculină alături de Franz Rogowski, pentru rolul acestuia din "Luzifer".

Filmul desemnat câştigător "Lamb", este o poveste despre maternitate şi duel, care se petrece într-o fermă izolată din munţii Islandei.

"Este o poveste alegorică explicată într-o manieră neaşteptată, care ne-a surprins pe toţi", a declarat scenaristul şi membru al juriului Antonio Trashorras, care a recunoscut că a fost "o alegere dificilă", deoarece toţi cei cinci membri din juriu au avut câte un film preferat.

Premiul criticii José Luis Guarner a revenit, de asemenea ex aequo, producţiilor "Mad God" şi "After Blue", un film interpretat exclusiv de femei care abordează o lume în care bărbaţii au dispărut.

Mai unanimă a fost decizia juriului pentru decernarea premiului Melies de Plata, acordată pentru cel mai bun film eurpoean, şi care i-a care a revenit lui "Tres", un lungmetraj în care regizorul spaniol Juanjo Giménez explorează noi modalităţi de a spune o poveste bună

Premiul Blood Window i-a revenit celui mai bun film latino-american, "A nuvem rosa", o producţie braziliană în care protagoniştii sunt obligaţi să se ascundă.

Directoarea generală a Fundaţiei Sitges, Monica Garcia, a făcut o evaluare pozitivă a actualei ediţii care se încheie duminică, subliniind că "vânzările la biletele de acces la festival au crescut cu 76 % faţă de anul trecut".

"Publicul s-a întors în săli cu pasiune, au fost prezentate filme care au devenit hituri şi pe care toată lumea aşteaptă să le vadă, precum 'Veneciafrenia' şi 'Last night in Soho'", a subliniat ea.