Filmul No Time to Die a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend

„No Time to Die”, al 25-lea film din seria „James Bond”, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend cu încasări puţin sub aşteptările producătorilor, informează News.ro.

Lungmetrajul a ajuns pe marile ecrane nord-americane cu o săptămână mai târziu faţă de lansarea din Europa şi alte teritorii. Era preconizat că va genera încasări cuprinse între 60 şi 70 de milioane de dolari, însă a obţinut 56 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

La nivel global, filmul cu buget de producţie de 200 de milioane de dolari a depăşit pragul de 300 de milioane de dolari încasări.

Ultimul film cu Daniel Craig în rolul Agentului 007 îi are în distribuţie pe Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz.

Acţiunea din „No Time to Die” are loc după cinci ani de la evenimentele din „Spectre”, când Bond a decis să lase în urmă viaţa de agent secret şi să se bucure de libertate în Jamaica. Liniştea lui nu a durat însă foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Astfel, ajunge pe urmele unui infractor misterios care are pe mâini o nouă şi foarte periculoasă tehnologie.

Locul secund în box office-ul nord-american a fost ocupat de „Venom: Let There Be Carnage”, în coborâre o poziţie.

Filmul regizat de Andy Serkis îl are în rol principal pe Tom Hardy, iar din distribuţie fac parte Woody Harrelson şi Michelle Williams. În al doilea weekend de la lansare, producţia a generat încasări de 32 de milioane de dolari, aducând totalul nord-american la peste 141 de milioane de dolari.

Animaţia „The Addams Family 2”, un roadmovie exotic cu aventuri stranii şi umor bizar, a coborât un loc în clasament, până pe trei, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 10 milioane de dolari.

Poziţia a patra a fost ocupată de filmul fantasy „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” al Marvel, în coborâre un loc, după ce a generat încasări de 4,2 milioane de dolari în al şaselea weekend de la debut.

„The Many Saints of Newark”, prequel al serialului „The Sopranos” regizat de Alan Taylor, cu Alessandro Nivola şi Leslie Odom Jr. în distribuţie, s-a clasat pe locul al cincilea, în coborâre o poziţie, cu încasări de 1,4 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare.

Top 10 al box office-ului nord-american de weekend este completat de comedia SF „Free Guy”, drama „Lamb”, drama muzicală „Dear Evan Hansen”, filmul horror „Candyman” şi „Met Opera: Boris Godunov”.