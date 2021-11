Filmul SF `Dune` s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend

„Dune”, ecranizarea lui Denis Villeneuve a romanului omonim scris de Frank Herbert, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend, relatează news.ro

În al doilea weekend de la premieră, filmul cu Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac şi Zendaya în distribuţie a generat încasări de 15,5 milioane de dolari, aducând totalul domestic la 69,4 milioane de dolari.

Lungmetrajul a fost lansat simultan în cinematografe şi pe HBO Max, iar în al doilea weekend a înregistrat o scădere a încasărilor cu 62% faţă de weekendul de debut, potrivit Variety.

Locul secund în box office-ul nord-american a fost ocupat din nou de „Halloween Kills”, care, în al treilea weekend de la premieră, a generat încasări de 8,5 milioane de dolari.

Acţiunea din „Halloween Kills”, regizat de David Gordon Green şi produs de Blumhouse, are loc la câteva minute după ce Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), fiica ei Karen (interpretată de Judy Greer) şi nepoata Allyson (Andi Matichak) l-au lăsat pe criminalul mascat Michael Myers - care a torturat-o pe bunică aproape toată viaţa - închis într-un subsol în flăcări. Însă în timp ce Laurie este dusă de urgenţă la spital, Michael reuşeşte să să elibereze şi îşi continuă ritualul sângeros.

Şi „No Time to Die” şi-a menţinut poziţia în clasament. În al patrulea weekend de la debut, al 25-lea film din franciza „James Bond” a înregistrat încasări de 7,8 milioane de dolari.

Ultimul film cu Daniel Craig în rolul Agentului 007 îi are în distribuţie pe Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz.

Acţiunea din „No Time to Die” are loc după cinci ani de la evenimentele din „Spectre”, când Bond a decis să lase în urmă viaţa de agent secret şi să se bucure de libertate în Jamaica. Liniştea lui nu a durat însă foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Astfel, ajunge pe urmele unui infractor misterios care are pe mâini o nouă şi foarte periculoasă tehnologie.

Animaţia japoneză „My Hero Academia: World Heroes’ Mission” a debutat pe poziţia a patra, cu încasări de 6,5 milioane de dolari. Aceasta este a treia producţie din franciză şi a fost lansată după mai puţin de doi ani de la „My Hero Academia: Heroes Rising”.

Lungmetrajul SF „Venom: Let There Be Carnage” a generat încasări de 5,7 milioane de dolari în al cincilea weekend de la lansare şi a coborât un loc în top.

Filmul regizat de Andy Serkis, continuare a lungmetrajului din 2018, îl are în rol principal pe Tom Hardy, iar din distribuţie fac parte Woody Harrelson şi Michelle Williams.

În box office-ul nord-american de weekend au debutat „Last Night in Soho” şi „Antlers”, fiecare cu încasări de 4,2 milioane de dolari.