Filmul 'Tar', cu Cate Blanchett în rolul unei dirijoare de muzică clasică, a primit cele mai multe nominalizări la Gotham Awards

Filmul "Tar", cu Cate Blanchett în rolul unei dirijoare de muzică clasică, a primit marţi cele mai multe nominalizări - cinci - la ediţia din acest an a premiilor Gotham, dedicate cinematografiei independente, informează variety.com.

Gotham Awards reprezintă o etapă importantă în sezonul premiilor cinematografice, în special pentru filmele independente, realizate cu bugete mai mici de 35 de milioane de dolari, care încearcă să impresioneze apoi şi la gala premiilor Oscar.

După pelicula "Tar", regizată de Todd Field, în clasamentul filmelor cu nominalizări multiple urmează lungmetrajul "Aftersun", care va concura la patru categorii, şi filmele "Everything Everywhere All at Once", "The Inspection" şi "Women Talking", care au primit fiecare trei nominalizări, potrivit Agerpres.

Cea de-a 31-a gală Gotham Awards va avea loc pe 29 noiembrie la clubul Cipriani din New York. Actorii Adam Sandler şi Michelle Williams vor fi recompensaţi cu premii onorifice.

Prezentăm mai jos nominalizările anunţate marţi în principalele categorii ale premiilor Gotham:

Cel mai bun lungmetraj: "Aftersun", "The Cathedral", "Dos Estaciones", "Everything Everywhere All at Once", "Tar"

Cel mai bun documentar: "All That Breathes", "All the Beauty and the Bloodshed", "I Didn't See You There", "The Territory", "What We Leave Behind"

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Athena", "The Banshees of Inisherin", "Corsage", "Decision to Leave", "Hapening", "Saint Omer"

Cel mai bun rol principal: Cate Blanchett ("Tar"), Danielle Deadwyler ("Till"), Dale Dickey ("A Love Song"), Colin Farrell ("After Yang"), Brendan Fraser ("The Whale"), Paul Mescal ("Aftersun"), Thandiwe Newton ("God's Country"), Aubrey Plaza ("Emily the Criminal"), Taylor Russell ("Bones and All"), Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once")

Cel mai bun rol secundar: Mark Rylance ("Bones and All"), Brian Tyree Henry ("Causeway"), Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once"), Raul Castillo ("The Inspection"), Gabrielle Union ("The Inspection"), Nina Hoss ("Tar"), Noemie Merlant ("Tar"), Hong Chau ("The Whale")

Cel mai bun scenariu: Kogonada ("After Yang"), James Gray ("Armageddon Time"), Lena Dunham ("Catherine Called Birdy"), Todd Field ("Tar"), Sarah Polley ("Women Talking")

Cel mai bun regizor debutant: Owen Kline ("Funny Pages"), Elegance Bratton ("The Inspection"), Antoneta Alamat Kusijanovic ("Murina"), Beth De Araujo ("Soft & Quiet"), Jane Schoenbrun ("We're All Going to the World's Fair").