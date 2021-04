Filmul The Trial of the Chicago 7 şi serialele Schitt’s Creek şi The Crown, premiate de Sindicatul actorilor americani

Distribuţiile filmului „The Trial of the Chicago 7” şi ale serialelor „Schitt’s Creek” şi „The Crown” sunt câştigătoarele celei de-a 27-a ediţii a premiilor Sindicatului actorilor americani (SAG), care au fost acordate duminică seară, potrivit news.ro.

Câştigătorii Screen Actors Guild Awards 2021 au fost anunţaţi pe 4 aprilie, în format virtual. Din cauza pandemiei, ceremonia a fost complet diferită de cele din anii anteriori. Ea a durat doar o oră şi monologurile prezentatorilor şi discursurile de mulţumire au fost pre-înregistrate.

Cea mai bună distribuţie a unui lungmetraj a fost aleasă a filmului „The Trial of the Chicago 7”, scris şi regizat de Aaron Sorkin. Din aceasta fac parte Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Mark Rylance şi Joseph Gordon-Levitt.

Citește și: EXCLUSIV Fostul ministru Pintea IA CU ASALT specialiștii din DNA

Chadwick Boseman a fost premiat, postum, pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol principal, pentru rolul din „Ma Rainey’s Black Bottom”. Protagonista filmului, Viola Davis, a primit premiul pentru interpretare feminină.

„The Crown” s-a impus la categoria serial - dramă. Jason Bateman („Ozark”) a fost premiat drept cel mai bun actor într-un serial-dramă, în timp ce Gillian Anderson („The Crown”), pentru cea mai bună actriţă într-un serial-dramă.

Cea mai bună interpretare a unei actriţe în rol secundar a fost aleasă cea a lui Youn Yuh-Jung din lungmetrajul „Minari”, iar la categoria actor în rol secundar a fost premiat Daniel Kaluuya pentru „Judas and the Black Messiah”.

„Schitt’s Creek” s-a impus la categoria serial-comedie, unde au fost premiaţi şi actorii Catherine O’Hara („Schitt’s Creek”) şi Jason Sudeikis („Ted Lasso”).

Anya Taylor-Joy a fost recompensată pentru rolul din miniseria „The Queen’s Gambit”, iar Mark Ruffalo pentru cel din „I Know This Much Is True”.

Pentru cascadorii într-un lungmetraj a fost premiată echipa „Wonder Woman 1984”, iar cea a „The Mandalorian” a primit premiul la categoria serial.