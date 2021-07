Filmul 'Văduva neagră' a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

„Văduva Neagră/ Black Widow”, thriller de acţiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson în rol principal, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, informează News.ro.

Pe parcursul primelor trei zile de la lansarea în cinematografele româneşti, filmul a obţinut încasări de 916.582 de lei, potrivit datelor oferite News.ro de Cinemagia. Distribuitorul producţiei nu a transmis numărul spectatorilor.

Lungmetrajul o are în prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoită să îşi confrunte trecutul după ce se trezeşte prinsă într-o conspiraţie ce are legătură cu viaţa ei. Urmărită de o forţă care pare decisă să o doboare, Natasha trebuie să facă faţă repercusiunilor din perioada în care era spion şi să repare relaţiile lăsate în urma ei cu mult înainte de a deveni un Avenger.

De la debutul său în 2010, personajul Natasha Romanoff a apărut în şase filme Marvel: „The Avengers”, „Captain America: The Winter Soldier”, „Avengers: Age of Ultron”, „Captain America: Civil War”, „Avengers: Infinity War” şi „Avengers: Endgame”.

Regizat de Cate Shortland şi bazat pe seria de benzi desenate Marvel, filmul „Black Widow” îi are în distribuţie pe Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/ Black Widow), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei aka Red Guardian) şi Rachel Weisz (Melina).

La nivel global, lungmetrajul a generat până în prezent încasări de 158,3 milioane de dolari, conform boxofficemojo.com.

„Furios şi iute 9/ Fast & Furious 9”, regizat de Justin Lin, cu Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena şi Tyrese Gibson în distribuţie, s-a clasat pe poziţia a doua în box office-ul românesc, în coborâre un loc, după ce, în al treilea weekend de la lansare, a fost vizionat de 20.250 de spectatori şi a generat încasări de 495.218 lei.

„Raya şi ultimul dragon/ Raya and The Last Dragon”, animaţie Disney realizată pe computer, a urcat un loc, până pe trei, după ce, în al patrulea weekend de la debut, a generat încasări de 95.913 lei.

Filmul spune povestea unei lumi fantastice - Kumandra - unde, în urmă cu mult timp, oamenii şi dragonii trăiau împreună în pace şi armonie. Legătura dintre cele două specii era atât de strânsă, încât atunci când o forţă malefică a ameninţat tărâmul, dragonii s-au sacrificat ca să îi salveze pe oameni.

Lungmetrajul fantasy de acţiune „Jaful secolului/ Way Down”, regizat de Jaume Balagueró, a pierdut două locuri în clasament, clasându-se pe patru, după ce, în al doilea weekend de la premieră a fost vizionat de 3.261 de spectatori şi a generat încasări de 72.421 de lei.

Animaţia „Spirit neîmblânzit/ Spirit Untamed” a urcat trei poziţii, până pe cinci, după ce, în al optulea weekend de la premieră, a fost vizionată de 2.894 de spectatori şi a generat încasări de 53.433 de lei.

Top 10 este completat de thrillerul „Drumul terorii/ The Ice Road”, comedia de acţiune „Hitman's Bodyguard 2: Nevasta asasinului”, filmul horror „Spiral: Următorul capitol Saw/ Spiral: From the Book of Saw”, comedia „Ghici cine mai vine la cină/ Friendsgiving” şi de animaţia „Bigfoot Junior 2/ Bigfoot Family”.