Final de epocă în tenisul feminin: Serena Williams și-a anunțat retragerea

Americanca Serena Williams, 41 de ani în această lună, a anunțat printr-o scrisoare deschisă pentru revista Vogue că se retrage oficial din tenis, după ediția din acest an de la US Open, 29 august - 11 septembrie.

Williams a făcut anunţul atât pe contul său de Instagram cât şi într-un interviu acordat revistei Vogue.



"Vine un moment în viaţă când trebuie să te decizi să mergi pe un nou drum. Este întotdeauna un moment dificil când iubeşti atât de mult ceea ce faci şi, Doamne, iubesc tenisul. Dar acum numărătoarea inversă a început", a spus americanca, deţinătoare a 23 de titluri de Mare Şlem, adăugând că vrea să "se concentreze pe rolul ei de mamă, pe obiectivele sale în plan spiritual pentru a descoperi o Serena nouă, dar la fel de incitantă".



Aşa cum se ştie, Serena Williams a debutat cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, 6-3, 6-4 cu spaniola Nuria Parrizas Diaz (57 WTA), luni, în timp ce sora sa mai mare, Venus Williams, a suferit o înfrângere.



Serena, care a fost învinsă în primul tur la Wimbledon de franţuzoaica Harmony Tan, pe 28 iunie, a suferit în faţa jucătoarei iberice, dar în cele din urmă a reuşit să obţină victoria după aproape două ore de joc (1 h 57 min).



''Presupun că este o luminiţă la capătul tunelului şi mă apropii de ea. Îmi doresc foarte mult să ajung la lumină. Iubesc să joc, este grozav, dar nu o voi putea face pentru mult timp'', a declarat Serena Williams.



Williams a obţinut prima sa victorie din data de 4 iunie 2021, când se impunea în turul al treilea la Roland Garros.



Fostul lider mondial va juca în turul secund cu învingătoarea dintre elveţianca Belinda Bencic (12 WTA) şi cehoaica Tereza Martincova (71 WTA).

