Financial Intelligence organizează evenimentul 'FIT FOR 55 - România şi Planul UE pentru o tranziție verde'

Financial Intelligence organizează mâine, 10 noiembrie, de la ora 11:00, evenimentul "FIT FOR 55 - România şi Planul UE pentru o tranziție verde". Evenimentul se va desfășura online și va fi transmis LIVE pe platforma financialintelligence.ro, pe pagina de Facebook Financial Intelligence, precum și pe canalul de YouTube Financial Intelligence.

“Fit for 55” este proiectul mamut prin care Comisia Europeană își propune combaterea schimbărilor climatice.

Pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” este un set de propuneri de revizuire și actualizare a legislației UE și de punere în aplicare a unor noi inițiative cu scopul de a asigura conformitatea politicilor UE cu obiectivele climatice convenite de Consiliul European și de Parlamentul European.

Pachetul Fit for 55, propus de Comisia Europeană în luna iulie a acestui an, este foarte ambiţios, consideră autorităţile noastre. Ţintele nu sunt finale, urmând negocieri în Consiliul European între cele 27 de state membre şi Parlamentul European. România îşi va stabili propriul mandat pentru intrarea în aceste negocieri, pentru că în “Fit fo 55” este vorba de întreaga economie – sectorul energetic, transporturi, sectorul industrial, agricultura, digitalizarea, cercetarea.

Autorităţile noastre trebuie să fie foarte atente ce negociază cu Bruxelles în ceea ce priveste „Fit for 55”, pentru că întreaga economie va fi impactată, iar viteza cu care trebuie să reacţioneze fiecare domeniu trebuie să fie fantastică.

Comisia Europeană a adoptat în iulie “Fit for 55”, pachetul de propuneri care să pregătească politicile UE în domeniul climei, al energiei, al exploatării terenurilor, al transporturilor și al impozitării, astfel încât, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră ale Uniunii să scadă cu cel puțin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990. Realizarea acestor reduceri ale emisiilor în următorul deceniu este esențială pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și pentru a transpune în realitate angajamentele Pactului verde european.

Propunerile Comisiei Europene, prezentate în vara acestui an, prevăd: aplicarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în noi sectoare și înăsprirea sistemului existent al UE de comercializare a certificatelor de emisii; utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie; asigurarea unei mai mari eficiențe energetice; implementarea mai rapidă a modurilor de transport cu emisii scăzute și a infrastructurii și a combustibililor de care depind aceste moduri de transport; alinierea politicilor fiscale la obiectivele Pactului verde european; măsuri menite să împiedice relocarea emisiilor de dioxid de carbon și instrumente pentru conservarea și consolidarea absorbanților noștri naturali de carbon.

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Acesta este un deceniu hotărâtor în lupta împotriva crizei climatice și a biodiversității (…) Pentru a avea parte de un viitor verde și sănătos pentru toți, fiecare sector și fiecare stat membru va trebui să facă eforturi considerabile. Împreună, propunerile noastre vor face posibile schimbările necesare, vor permite tuturor cetățenilor să se bucure de beneficiile acțiunilor climatice cât mai curând posibil și vor oferi sprijin gospodăriilor cele mai vulnerabile. Tranziția Europei va fi echitabilă, verde și competitivă.”

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a precizat: „Atingerea obiectivelor Pactului verde nu va fi posibilă fără restructurarea sistemului nostru energetic, căci acesta este responsabil pentru majoritatea emisiilor pe care le generăm. Pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050, trebuie să transformăm evoluția către sursele regenerabile de energie într-o adevărată revoluție și să ne asigurăm că nu irosim energie în acest proces. Propunerile prezentate stabilesc obiective mai ambițioase, elimină barierele și prevăd noi stimulente care să ne permită să avansăm și mai rapid către un sistem energetic cu emisii nete egale cu zero.”

În cadrul evenimentului se vor discuta următoarele subiecte:

• Pachetul legislativ „PREGĂTIȚI PENTRU 55”

Propuneri legislative și inițiative de politică

- o revizuire a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), inclusiv extinderea acestuia la transportul maritim, revizuirea normelor privind emisiile generate de aviație și instituirea unui sistem separat de comercializare a certificatelor de emisii pentru transportul rutier și clădiri;

- o revizuire a Regulamentului privind partajarea eforturilor în ceea ce privește obiectivele de reducere ale statelor membre în sectoarele din afara EU ETS;

- o revizuire a Regulamentului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF);

- o revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile;

- o reformare a Directivei privind eficiența energetică;

- o revizuire a Directivei privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;

- o modificare a Regulamentului de stabilire a standardelor privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete;

- o revizuire a Directivei privind impozitarea energiei;

- un mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon;

- inițiativa ReFuelEU în domeniul aviației pentru combustibili de aviație derivați din surse regenerabile;

- inițiativa FuelEU în domeniul maritim pentru un spațiu maritim european verde;

- un fond social pentru climă;

- Strategia UE pentru păduri.

• Ce pași trebuie să facă România pentru Planul UE pentru o tranziție verde?

• România – pregătită să urmeze ”Fit for 55”?

• Cum influențează ”Fit for 55” economia României?

• Cum folosim resursele pentru ”Fit for 55”?

• Cum creștem locurile de muncă în viitor, având în vedere ”Fit for 55”?

Speakerii evenimentului sunt: Dan Dragoş DRĂGAN - Secretar de Stat la Ministerul Energiei, Cristian BUȘOI - Președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, Iuliu WINKLER - Europarlamentar (UDMR, PPE), prim-vicepreședinte al SME Europe, Daniel BUDA - Eurodeputat PNL, Bende SÁNDOR - Președintele Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, Cristina PRUNĂ - Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor și Vicepreședintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaților, László BORBÉLY - Consilier de Stat, Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României, István-Loránt ANTAL - Preşedintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică, resurse minerale din Senat, Oana-Marciana ÖZMEN - Secretar al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaților, Silvia-Monica DINICĂ - Președintele Comisiei economice, industrii și servicii din Senat, Ştefan-Radu OPREA - Membru al Comisiei economice, industrii și servicii din Senat, Pavel POPESCU - Vicelider al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, Camera Deputaților, Ioan MANG - Vicepreședintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaților, Marius-Constantin BUDĂI - Membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Mircea FECHET - Vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor, Cătălin NIȚĂ - Director Executiv al Federației Patronale Petrol și Gaze (FPPG), Radu DUDĂU - Co-Fondator și Director General al Energy Policy Group, Dumitru CHISĂLIȚĂ - Președintele Asociației Energia Inteligentă.

Evenimentul va fi moderat de Ancuța Stanciu și Adina Ardeleanu, membri fondatori Financial Intelligence.

Participanții înscriși la evenimentul "FIT FOR 55 - România şi Planul UE pentru o tranziție verde” vor putea transmite întrebări speakerilor în timpul evenimentului, în comentarii la video, prin intermediul paginii de Facebook Financial Intelligence.