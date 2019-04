Finanțatorul Woodstock 50 s-a retras, dar organizatorii susțin că festivalul nu este anulat

Principalul finanțator al evenimentului care trebuie să marcheze 50 de ani de la prima ediție a celebrului festival de muzică Woodstock s-a retras, dar organizatorii susțin că manifestarea muzicală programată să dureze trei zile nu este anulată, potrivit The Guardian.

În urmă cu o săptămână, publicația Variety scria că punerea în vânzare a biletelor pentru Woodstock 50 a fost amânată din cauza lipsei unei autorizații de organizare a evenimentului din partea Departamentului de sănătate al statului american New York.

Cofondatorul Woodstock Michael Lang a negat, însă, la momentul respectiv zvonurile potrivit cărora ediția aniversară a festivalului urmează să fie anulată.

Luni, reprezentanții principalului finanțator al evenimentului, Dentsu Aegis Network, o divizie a Dentsu Inc., au anunțat într-un comunicat că se retrag, pentru că festivalul implică eforturi uriașe de producție și nu pot garanta securitatea și sănătatea artiștilor, partenerilor și spectatorilor.

Ulterior, organizatorii au menționat într-un comunicat că festivalul nu este anulat.

Woodstock 2019 ar trebui să aibă loc între 16 și 18 august, la Watkins Glen, în statul american New York. Zona se află la aproximativ 185 de kilometri la nord-vest de locul unde s-a desfășurat ediția din 1969 și unde, în prezent, se află muzeul Bethel Woods Center for the Arts. Capetele de afiș vor fi rapperul Jay-Z, trupa The Killers și foștii membri ai trupei Grateful Dead, reuniți în formula Dead & Company.

Festivalul de la Woodstock a avut loc între 15 și 17 august 1969 și a avut un public de peste 400.000 de spectatori. Evenimentul a mai avut parte de ediții aniversare, în 1979, 1989, 1994, 1999 și 2009. Un concert separat va fi organizat chiar în locul inițial de desfășurare, tot anul acesta.