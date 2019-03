Finlanda va investiga dacă telefoanele Nokia nu au respectat reglementările referitoare la protecţia datelor

Ombudsmanul însărcinat cu protecţia datelor din Finlanda a anunţat joi că va investiga dacă telefoanele Nokia au încălcat reglementările referitoare la protecţia datelor, în urma unei informaţii potrivit căreia unele telefoane au trimis date în China, transmite Reuters potrivit news.ro

Telefoanele sub marca Nokia sunt dezvoltate sub licenţă de compania finlandeză HMD Global, potrivit căreia nici un fel de date personale nu au ajuns la terţe părţi, cu toate că a existat o deficienţă software la un lot de telefoane, care a fost remediată.

Ombudsmanul Reijo Aarnio a declarat că va analiza dacă a existat vreo încălcare care a implicat date personale şi dacă a existat vreo justificare legală.

Televiziunea publică din Norvegia, NRK, a relatat joi că expunerea datelor are legătură cu modelul Nokia 7 Plus, construit de HMD. Potrivit televiziunii, compania ”a admis că un număr nespecificat de telefoane Nokia 7 Plus au trimis date către un server din China”.

Nokia, care primeşte redevenţe de la HMD, dar nu are o investiţie directă în această companie, a refuzat să comenteze.

Acuzaţiile Statelor Unite potrivit cărora grupul chinez de echipamente de telecomunicaţii Huawei este un pericol pentru securitate a amplificat îngrijorările guvernelor occidentale. Huawei, care concurează cu Nokia pe piaţa reţelelor de telecomunicaţii, neagă că ar exista riscuri de spionaj.

NRK a anunţat că un utilizator de Nokia 7 Plus a contactat televiziunea afirmând că telefonul său se conectează frecvent la un anumit server, trimiţând pachete de date în format necriptat. HMD a refuzat să spună cui aparţine serverul.

“Putem confirma că nu au fost trimise informaţii personale unei terţe părţi”, potrivit HMD Global, care a adăugat că a fost o eroare de sofware în cazul unui singur lot al unui model de telefon”.

“Aceste date nu au fost procesate şi nicio persoană nu ar fi putut fi identificată pe baza datelor respective”, a mai explicat compania, potrivit căreia eroarea a fost remediată în februarie şi că aproape toate dispozitivile afectate au instalat remediul.